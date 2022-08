Uno scalatore italiano di 31 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato per circa 50 metri sulle Alpi, nel comune Savièse, nel Canton Vallese in Svizzera. L'incidente è avvenuto mercoledì 10 agosto 2022 a oltre 2.000 metri di quota, presso il Creu de la Lé. Il climber era in compagnia di due amici al momento dell'incidente. Il soccorso in elicottero Air-Glaciers, intervenuto sul luogo dell'incidente, ha recuperato il trentunenne e successivamente lo hanno trasportato in ospedale. Attualmente è in gravi condizioni.

Dinamiche dell'incidente sulle Alpi svizzere scattato dopo le 15:20 del 10 agosto

I tre amici avevano deciso di arrampicarsi nella zona del Sanetsch, sulle pareti delle alture appartenenti al comune di Savièse, nel Cantone Vallese. Intorno alle 15:20, a circa 2.200 metri di quota presso Creu de la Lé, qualcosa è andato storto. Uno dei giovani, 31 enne e italiano, è precipitato in un terrapieno (per stabilirne il motivo sono ancora in corso le indagini).

L'intervento tempestivo dei soccorsi sulle alture di Savièse in cui è rimasto ferito il 31enne

Sul luogo dell'incidente sono arrivati subito i soccorsi. Con l'elicottero è intervenuta una squadra medica di Air-Glaciers, una compagnia aerea di Sion che si occupa principalmente dei salvataggi in elicottero.

Il 31enne è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Sion. Secondo la polizia cantonale le sue condizioni di salute sarebbero ancora gravissime, ma non sono stati comunicati ulteriori dettagli.

Il pubblico ministero, in collaborazione con la polizia cantonale, ha avviato un'indagine per chiarire cosa sia realmente accaduto.

In questo modo si vuole chiarire se quanto accaduto potrebbe essere responsabilità di terzi, una casualità oppure un'incidente causato da un lieve sgretolamento della parete montana molto diffuso in questa estate. Intanto si attendono nuovi aggiornamenti sullo stato di salute dell'arrampicatore.

Questo è solamente l'ultimo dei tanti incidenti che ultimamente hanno visto protagonisti i climber.

Solo due giorni fa, il 9 agosto, un 21enne è caduto durante un'arrampicata a Courmayeur. Secondo alcune indiscrezioni, il ragazzo si trovava all'inizio della parete della palestra di arrampicata di La Saxe, quando probabilmente è scivolato. Il giovane ha riportato vari traumi ed è stato trasportato al Parini in elicottero dal soccorso alpino valdostano.