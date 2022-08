Delle forti piogge torrenziali il 9 agosto hanno travolto la cittadina di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Un improvviso temporale dalla montagna ha peggiorato la situazione e ha creato, dal costone sopra la cittadina, un'onda di acqua e terra. Tra i danni si contano diverse auto distrutte e attività commerciali piene di fango. I Vigili del fuoco, con l'aiuto dei volontari della protezione civile, hanno lavorato tutta la notte per liberare le strade e mettere in sicurezza le abitazioni. Sono intervenuti sul posto 70 volontari che, con l'uso di mezzi speciali, si sono impegnati a rimuovere i detriti e l'acqua che si sono accumulati in sole due ore.

Hanno collaborato al ripristino della situazione anche la Prefettura di Avellino e le autorità locali.

Italo Giulivo, direttore generale della Protezione Civile della Regione Campania, è stato costantemente in contatto con il presidente Vincenzo De Luca. Intanto Costantino Giordano, sindaco di Monteforte Irpino, ha attivato il Centro Operativo Comunale e allertato la SMA (Sistema per la Metereologia e l'Ambiente) Campania e la Comunità montana.

I danni causati dall'onda di fango ai cittadini di Monteforte

Non ci sono stati morti tra la popolazione che, per diverse ore, è rimasta bloccata nei piani alti delle proprie case. In alcuni punti, però, la fanghiglia ha sfiorato anche il primo piano. Alcune attività, come quella della farmacia in Vico Ponte Piazza, sono state invase dalla violenta colata.

Inoltre il negozio di un barbiere, stando alle Cronache, è stato murato dalle macchine trascinate dal torrente: il titolare è stato tratto in salvo dalla Protezione Civile. Altre cinque persone, nel medesimo pomeriggio, sono state evacuate dai Vigili del Fuoco. Tra loro c'era una persona con disabilità: nessuno è rimasto ferito.

Al momento non è stata fatta una stima definitiva dei danni subiti dal patrimonio pubblico che potrebbe corrispondere a oltre mezzo milione di euro.

Si sente sconsolato il primo cittadino che, nonostante il verificarsi di eventi analoghi del passato, non ha ottenuto il riconoscimento dello stato di calamità da parte del governo.

Ciò rafforza, notevolmente, il bisogno di adeguare tutte le strutture locali, con interventi tecnici, ai fenomeni atmosferici che ogni anno, per via dell'inquinamento dell'ambiente, generano violenti temporali estivi.

Il sostegno della Provincia di Avellino al comune di Monteforte Irpino e agli altri comuni che rischiano situazioni analoghe

Rizieri Buonopane, Presidente della Provincia di Avellino, ha comunicato ai sindaci irpini il massimo supporto, da parte dell'Ente, nel caso il maltempo provocasse altri problemi. Dopo quanto successo a Monteforte Irpino, la provincia ha deciso di istituire un Tavolo Permanente finalizzato a fronteggiare l'emergenza maltempo.

“Già nella serata di martedì, 9 agosto – racconta il presidente Buonopane - l’Ente si è mobilitato per effettuare alcuni interventi. La Provincia è pronta a farlo di nuovo, qualora si dovessero manifestare altre alluvioni di tale intensità, in qualsiasi area del territorio irpino”.