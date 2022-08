Una bambina di quattro anni residente a Vibo Valentia, di cui al momento non è stato ancora reso noto il nome, è deceduta nella giornata di sabato 20 agosto in Russia, mentre si trovava in vacanza assieme alla madre (originaria del paese), dopo essere precipitata dal sesto piano di un'abitazione. Sulla dinamica di quanto si è verificato stanno indagando gli inquirenti locali: le prime ricostruzioni parlano del cedimento improvviso di una zanzariera.

La notizia è stata data direttamente sul social network Facebook da parte del padre della bambina, che si trovava a casa a Vibo Valentia.

Bimba calabrese di quattro anni precipita da un balcone in Russia, si trovava in vacanza con la mamma

È ancora incredula la città di Vibo Valentia, dove nelle ultime ore è arrivata la notizia della tragedia che ha colpito una famiglia residente nel capoluogo di provincia calabrese. Una bambina di quattro anni, infatti, mentre stava trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme alla propria mamma in Russia, è rimasta vittima di un incidente mortale.

La bambina si trovava in Russia insieme alla madre - originaria del paese - per un periodo di vacanza. Il padre era invece rimasto nella loro casa Vibo Valentia.

La piccola, mentre si trovava all'interno di un'abitazione, per cause in corso di accertamento, è precipitata dal sesto piano, compiendo un volo di diversi metri, prima di schiantarsi al suolo.

Secondo le ultime ricostruzioni effettuate sembrerebbe che la bambina si sia appoggiata a una zanzariera, la quale si sarebbe improvvisamente rotta, facendola precipitare cosi nel vuoto. Sul luogo del fatto di cronaca si sono recati velocemente i sanitari locali, i quali hanno tentato di fare il possibile per rianimarla, ma il suo cuore aveva già cessato di battere a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto.

A dare pubblicamente l'annuncio del fatto di cronaca è stato lo stesso padre della bambina, il quale ha pubblicato un post sulla piattaforma social Facebook: "La mia vita finisce oggi. Spero di raggiungerti presto per riabbracciarti. Riposa in pace amore di papà".

Nelle prossime ore l'uomo dovrebbe raggiungere la moglie in Russia, per potersi adoperare per il rientro in Italia della salma della figlioletta. Intanto sono numerosi i conoscenti della famiglia vibonese che stanno esprimendo le proprie condoglianze e cordoglio per questo improvviso lutto.