Un incidente stradale si è verificato nella serata del 10 dicembre sulla Strada Statale 106, in località Poggio Pudano. Un giovane di 28 anni, originario del Burkina Faso, è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada, subito dopo essere sceso da un autobus. L’automobilista non si è fermato per prestare soccorso, fuggendo rapidamente. Le autorità sono al lavoro per identificare il responsabile, mentre il ragazzo, sebbene gravemente ferito, non è in pericolo di vita ma ha subito gravi danni fisici.

Crotone, la dinamica dell'incidente

Il giovane, in compagnia di un amico, era appena sceso da un autobus di linea quando ha cercato di attraversare la strada.

In quel momento è sopraggiunto un veicolo che lo ha travolto, lasciandolo a terra privo di soccorso. Sul posto sono intervenuti alcuni automobilisti presento il primo soccorso, successivamente sono giunti i sanitari e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno coordinato i soccorsi e avviato le indagini. Il 28enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove gli sono state riscontrate fratture al bacino e a una vertebra cervicale. Nonostante le lesioni, i medici hanno rassicurato che la sua vita non è in pericolo.

Le indagini in corso e l’impegno delle autorità

Le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta per risalire al responsabile dell’incidente. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze di eventuali testimoni oculari e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

L’obiettivo è identificare l’automobilista che, oltre a causare il sinistro, ha violato la legge non fermandosi a prestare soccorso. Questo episodio solleva ancora una volta l’allarme sul fenomeno dei pirati della strada, una piaga sociale che richiede interventi più incisivi e pene più severe per scoraggiare comportamenti irresponsabili.

Altro incidente sulla S.S. 107

Attorno alle ore 16:30 della stessa giornata un altro incidente è stato registrato nel territorio crotonese. I Vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per un incidente stradale nella zona di Carpentieri, lungo la Strada Statale 107. Nell'incidente sono stati coinvolti due veicoli: una Fiat 500, ribaltata su se stessa, e una Ford Fiesta.

I conducenti, rimasti feriti, sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazioni. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza le due vetture, entrambe con perdite di liquidi dal motore, e di bonificare l'area circostante per evitare ulteriori pericoli.