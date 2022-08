In provincia di Ravenna un motociclista di 44 anni è morto in un incidente stradale. L'uomo era in sella alla sua moto quando si è violentemente scontrato con un'automobile. Sul luogo dell'incidente sono arrivati immediatamente il personale sanitario in elisoccorso e con un'ambulanza, ma per il 44enne non c'era ormai più niente da fare, in quanto morto sul colpo. Oltre all'equipe medica, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale della Unione della Romagna Faentina, che stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro.

Ravenna, morto 44enne durante un violento scontro tra la sua moto e un'auto

A Solarolo, un paesino della provincia di Ravenna, un uomo di 44 anni, Matteo Trentini, è deceduto in un sinistro stradale dove è rimasto coinvolto con la sua moto, una Ducati gialla. Il fatto di cronaca è accaduto nelle prime ore del pomeriggio di sabato 6 agosto. Il motociclista, residente di Argenta, nel ferrarese, stava percorrendo la provinciale Pilastrino per raggiungere Bagnara di Romagna quando si è violentemente scontrato con un'automobile, una Seat Arona, perdendo la vita.

Motociclista morto in provincia di Ravenna: la dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto effettuata dagli agenti della polizia locale della Unione della Romagna Faentina, l'automobile, nello svoltare improvvisamente a sinistra per immettersi su via San Mauro in direzione Solarolo, si sarebbe schiantata contro la moto del 44enne; quest'ultimo si sarebbe spezzato in due cadendo all'interno di una fossa che si trovava nelle vicinanze del sinistro, mentre il guidatore, a causa dell'impatto violentissimo, sarebbe sbalzato dalla sua moto di grossa cilindrata, finendo per terra.

Incidente fra automobile e moto nel ravennate: i soccorsi

Oltre agli agenti della polizia locale della Unione della Romagna Faentina, sul luogo del tragico incidente è giunto in brevissimo tempo il personale medico in elisoccorso e con un'ambulanza. Vari sono stati i tentativi per rianimare Trentini, ma, purtroppo, per l'uomo non c'era ormai più niente da fare, essendo morto sul colpo. Dunque, l'equipe medica ha potuto solamente accertare il decesso del centauro.