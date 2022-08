Carmen Scivittaro è morta all'età di 77 anni in seguito ad una malattia. Non ci sono molti dettagli sulle cause della morte ma, come rivelato da molte persone vicine a lei, l'attrice desiderava mantenere il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute.

L'artista aveva iniziato la sua carriera in giovanissima età lavorando in teatro sia come drammaturga che come attrice, ma la popolarità con il grande pubblico era arrivata con il ruolo di Teresa Diacono in Un posto al sole. Oggi i social dedicati al daily drama partenopeo sono inondati da messaggi di cordoglio e di affetto per la sua scomparsa.

Un posto al sole: Addio Teresina

I fan di Un posto al sole avevano imparato ad amarla come se fosse una persona di famiglia. Il suo personaggio era un punto di riferimento per gli abitanti di Palazzo Palladini e fungeva un po' da saggia consigliera. La sua ultima apparizione nella soap opera risale a maggio del 2018, per l'esattezza nell'episodio 5007. Dopo la morte di suo fratello l'attrice decise poi di lasciare il lavoro per dedicarsi interamente alla sua famiglia.

Dopo l'addio dell'attrice il suo personaggio però non è mai stato cancellato, Teresina rimaneva infatti una presenza costante anche se rigorosamente off screen. La mamma di Silvia veniva infatti spesso nominata anche se restava confinata ad Indica.

L'ultimo saluto di Alberto Rossi e Luisa Amatucci

Il primo a dare sui social, la notizia della morte di Carmen Scivittaro è stato Alberto Rossi che nella soap interpreta Michele Saviani. L'attore, visibilmente emozionato, ha ricordato la sua amica e collega con queste parole: "Purtroppo è accaduto l'inevitabile. Non avremmo mai voluto sapere questa notizia - e poi ha continuato - Carmen ci aveva lasciato da un po' a causa dei problemi di salute del fratello e poi anche suoi.

Non eravamo in contatto con lei da tempo, perché non desiderava essere contattata".

Luisa Amatucci che interpretava sua figlia in Un posto al sole, ha invece così commentato la notizia: "Carissima Carmen non ci sono parole per esprimere ciò che provo in questo momento. Sento un grande senso di vuoto". - "Per 20 anni abbiamo condiviso tutto, sei stata una straordinaria compagna di lavoro, ma soprattutto una amica, vera, e questo non lo dimenticherò mai.

Resterai per sempre nel mio cuore! Ti voglio bene"

L'annuncio ufficiale della produzione di Un posto al sole

Nei profili social ufficiali della soap è apparso un breve messaggio di addio dedicato all'attrice che cita :"Sarai sempre nei nostri cuori"

Non c'è dato sapere se il suo personaggio verrà fatto morire come la sua attrice, ma di sicuro ad inizio stagione Un posto al sole darà il giusto tributo alla sua storica protagonista.