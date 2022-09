Nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre, il rapper americano Coolio è stato trovato senza vita. L'annuncio del decesso del cantante, vincitore di un Grammy, è stato dato dal suo manager, Jarez Posey. Al momento, le cause del decesso dell'interprete di ''Gangsta's Paradise'' non sono state rese note. L'unica cosa certa, attualmente, è che Coolio è stato trovato morto da un suo amico, nel bagno di casa sua.

Lutto nella musica, Coolio muore a 59 anni: il rapper trovato morto nel bagno di casa sua

Il 29 settembre è un giorno triste per la musica mondiale.

Coolio, pseudonimo di Artis Leon Ivey Jr. è stato trovato morto nel bagno di casa sua, a Los Angeles, da un amico. Il cantante, reso celebre per il successo ''Gangsta's Paradise'' è deceduto all'età di 59 anni. L'annuncio della morte del rapper è stato dato dal suo manager, Jarez Posey che, però, non ha fornito dettagli in più sulle cause del decesso dell'attore e cantante.

Il successo mondiale di Coolio nella musica, grazie a Gangsta's Paradise

Coolio aveva iniziato la carriera musicale, in California, alla fine degli anni '80. La fama mondiale di Artis Leon Ivey Jr, però, è arrivata anni dopo, quando ha inciso il brano di successo ''Gangsta's Paradise''. Nel 1995, anno in cui ha interpretato la celebre canzone della colonna sonora del film ''Pensieri Pericolosi'', Coolio è stato conosciuto in tutto il mondo.

Grazie alla canzone, colonna sonora della pellicola con protagonista Michelle Pfeiffer, inoltre, il rapper americano aveva vinto, nel 1996, anche un Grammy come miglior performance rap solista.

Dalla musica al cinema: la carriera di Coolio

Il brano del 1995 "Gangsta's Paradise", che ha reso famoso Coolio in tutto il mondo e che gli ha fatto vendere milioni di copie, è stato ripreso da una celebre canzone del 1976, interpretata da Stevie Wonder, dal titolo: ''Pastime Paradise''.

Oltre alla carriera nel campo della musicale, il rapper americano è stato anche impegnato in progetti in campo cinematografico, in veste di attore. Il cantante aveva recitato in Daredevil, pellicola del 2003. Nel 2007, invece, Artis Leon Ivey Jr. aveva partecipato, nel nostro paese, al Festival del Cinema di Venezia, in qualità di ospite musicale internazionale.

In tale occasione, Coolio aveva partecipato a numerosi eventi, fra cui la consegna del Leone d'oro alla carriera a Tim Burton, insieme all'attore Johnny Deep. Inoltre, Coolio aveva preso parte anche alla versione inglese del reality show ''Grande Fratello Vip''. Nel 2015, invece, il rapper americano aveva avuto un piccolo ruolo nella serie televisiva ''Black Jesus'', girata in Pennsylvania, stato in cui era nato nel 1963.