Lutto per Anna Tatangelo: la cantante piange la scomparsa di sua madre Palmira Vinci. La donna aveva 67 anni ed è deceduta dopo una grave malattia contro cui lottava da anni. La donna è morta a Sora, in provincia di Frosinone, dove viveva da anni.

La cantante 35enne non ha mai nascosto nel corso degli anni le preoccupazioni per la salute di sua mamma, alla quale era molto legata.

Un rapporto molto profondo quello tra Anna Tatangelo e Palmira, più volte testimoniato da alcuni post sui social. In passato la cantante ha pubblicato diverse foto in cui appariva assieme alla madre.

Spesso Anna aveva confidato ai suoi follower il dolore condiviso assieme alla genitrice in questi anni di lotta contro il male che affliggeva la donna. I funerali di Palmira Vinci saranno celebrati presso la chiesa dei Padri Passionisti questo venerdì 30 settembre alle 15:30. Al momento non c'è stato alcun commento da parte della cantante.

Nel corso di un'intervista a Verissimo, parlando della sua mamma, Anna Tatangelo aveva paragonato Palmira a un carro armato per la sua forza e di come nel corso del tempo le avesse dato molti insegnamenti.

Anna Tatangelo: l'amore per la madre testimoniato sui social

Sui social Anna Tatangelo ha molte volte parlato del rapporto che la legava a sua madre Palmira, descrivendo la forza e l'impatto che la presenza della donna ha avuto sulla sua vita.

Anna non ha mai dimenticato, inoltre, l'amore e l'affetto di nonna che Palmira ha dato al suo figlioletto, oramai 12enne, avuto con Gigi D'Alessio. In un post su Instagram, in occasione dell'ultimo compleanno della mamma, Anna aveva reso noto il bene e la stima che provava nei suoi confronti. In tale occasione Anna ha proposto una foto di lei ancora piccola in braccio a Palmira.

L'immagine è corredata da una lunga didascalia in cui Anna Tatangelo affermava come sia difficile poter descrivere i propri sentimenti. Nel post, la cantante spiegava come Palmira fosse una donna forte e di essere stata fortunata ad averla come madre.

Il lutto del sindaco di Sora

Anche il sindaco di Sora Luca Di Stefano ha espresso le sue condoglianze alla cantante sorana e alla sua famiglia: "Cara Anna, a nome di tutta la cittadinanza ti esprimo la nostra vicinanza in questo momento di dolore.

Ci hai fatto emozionare con le tue canzoni, in questa triste giornata ci commuoviamo con te".

La figlia Anna non ha - al momento - rilasciato nessuna dichiarazione sul lutto che l'ha colpita. Il suo ultimo post sui social, infatti, risale allo scorso 15 settembre.