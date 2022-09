Tramite il suo account Instagram, Amedeo Venza ha ricevuto una presunta segnalazione su Luca Salatino. Secondo quanto riportato dal blogger pugliese, una ragazza trans ha spiegato di avere avuto in passato dei rapporti intimi con Luca. Dunque, Noemi non riuscirebbe a comprendere perché Salatino non sia stato chiaro nei confronti di Elenoire Ferruzzi al GFVip 7.

Lo screzio tra Luca e Elenoire

Pochi giorni dopo l'ingresso nella casa del GFVip 7, Elenoire aveva confidato ai suoi compagni d'avventura di essersi invaghita del 30enne romano. Secondo Elenoire, gli atteggiamenti di Salatino avrebbero lasciato intendere un possibile interesse.

Dal canto suo, Salatino ha sempre dichiarato di essere felicemente innamorato della ragazza scelta a Uomini e Donne. A quel punto Ferruzzi aveva insinuato che Luca si fosse tirato indietro solo per la vergogna di corteggiare una donna transessuale.

Nella terza puntata del reality show, Signorini ha spiegato alla concorrente che Luca Salatino avrebbe reagito in quel modo con qualsiasi donna. Dunque, il conduttore ha chiesto ad Elenoire di non strumentalizzare la cosa. In puntata, è intervenuta anche l'attuale compagna di Salatino: Soraia ha avuto un confronto-scontro con Ferruzzi e Sara Manfuso: quest'ultima è stata accusata di aver illuso Elenoire di avere una chance con il coinquilino. Tra Luca e Elenoire è tornato il sereno, anche se Ferruzzi ha confidato che un'emozione non si può fermare da un giorno all'altro.

Il presunto retroscena

Nella giornata di mercoledì 28 settembre, Amedeo Venza ha rivelato un presunto retroscena su Salatino. Il blogger ha spiegato di avere avuto uno scambio di messaggio con Noemi Blonde, una ragazza che in passato avrebbe avuto più volte rapporti con l'attuale concorrente del GFVip 7. Stando allo scambio di messaggio tra Noemi e Venza, la ragazza avrebbe specificato che Luca è un bravissimo ragazzo e quando è fidanzato è fedele.

A tal proposito, la donna avrebbe commentato lo screzio tra Salatino e Ferruzzi: "Potrebbe dire semplicemente la verità: dire che non è il suo tipo visto che con le ragazze trans ha avuto esperienze". Noemi avrebbe precisato di non voler gettare fango sul gieffino né tanto meno cercare visibilità. La diretta interessata avrebbe sottolineato di essere in possesso di alcuni video che dimostrerebbero la veridicità della sua versione.

Come riferito dalla donna, nei filmati il volto di Luca non si vedrebbe bene ma chi lo conosce nell'intimità lo riconoscerebbe ad occhi chiusi.

Il consiglio della ragazza rivolto a Salatino sarebbe solamente quello di far vedere sé stesso senza avere paura dei pregiudizi dei telespettatori.