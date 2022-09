Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Silvia Cipriani, ex postina 77enne scomparsa a luglio nella provincia di Rieti. Nella giornata di ieri, mercoledì 28 settembre, sono stati ritrovati, in località Scrocco, tra i Comuni di Montenero e Casaprota, resti umani ed alcuni indumenti riconducibili all'anziana. Manca tuttavia la conferma del test del Dna. In serata, "Chi l'ha visto?" ha dedicato ampio spazio al caso di Cronaca Nera e Tamara, la moglie del nipote della donna, ha spiegato: "Non conosceva per niente quella zona".

Ritrovato il corpo dell'ex postina

Nella tarda mattinata di lunedì 26 settembre è stata ritrovata, casualmente, la Fiat Palio color grigio metallizzato di Silvia Cipriani. Il rinvenimento è avvenuto in località Scrocco, un'area boschiva particolarmente impervia tra i Comuni di Montenero e Casaprota. Subito, la Procura ha transennato l'area e ha disposto le ricerche dell'ex postina scomparsa da Cerchiara, frazione montana di Rieti tra il 21 ed il 22 luglio scorso. Dopo aver recuperato anche una scarpa e la borsetta della donna, ieri sono stati trovati, sparsi su una vasta area, diversi frammenti ossei appartenenti, presumibilmente, alla 77enne. Sul posto c'erano anche alcuni brandelli di stoffa, coincidenti con i vestiti indossati dalla Cipriani al momento della sua sparizione.

La certezza che si tratti dei resti dell'ex postina arriverà solo in seguito all'esecuzione del test del Dna. Tuttavia, gli inquirenti sembrano non avere dubbi in proposito. La Procura della Repubblica, nelle scorse settimane, ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere, ma nessuna pista investigativa, al momento, è stata scartata.

L'ex postina non conosceva la zona di Scrocco

Gli inquirenti non escludono né l'omicidio - si era parlato di un possibile movente economico - né il suicidio. Tuttavia, ci si chiede perché Silvia Cipriani si sia avventurata in quella zona tanto impervia, distante poco meno di 30 km dalla sua abitazione di Cerchiara e raggiungibile solo inerpicandosi su una stretta stradina.

Federica Sciarelli, ieri sera, ha ripercorso la scomparsa dell'ex dipendente delle Poste ed il ritrovamento della sua auto. Come spiegato dal cercatore di funghi che ha dato l'allarme, la Fiat, era parzialmente coperta e non era chiusa a chiave. Gli inquirenti, come sottolineato in trasmissione, sono al lavoro per capire che cosa ci facesse l'anziana in quel bosco. Silvia Cipriani, infatti, il giorno della scomparsa era andata a Rieti, in un'altra abitazione di sua proprietà e, poi, aveva fatto delle visite in un centro medico. La 77enne, che non era sposata e non aveva figli, viveva da sola ma era molto legata al figlio del fratello defunto. Proprio la moglie del nipote, Tamara, contattata telefonicamente da Irene Fornari, un'inviata della trasmissione Rai, ha confermato: "Non conosceva per nulla quella zona... ne avevamo anche parlato. Lei sicuramente quella parte non la conosceva".