La Juventus nel calciomercato estivo del 2021 acquistò a sorpresa dal Psv Eindhoven il centrocampista Mohamed Ihattaren, uno dei giovani più interessanti del calcio olandese, con un investimento da circa 2 milioni di euro. La Juve lo cedette in prestito alla Sampdoria, ma dopo pochi mesi ritornò in Olanda fino alla decisione di trasferirsi all'Ajax in prestito con diritto di riscatto, dove attualmente gioca, pur essendo ancora di proprietà dei bianconeri.

Recentemente, il centrocampista avrebbe ricevuto minacce dalla criminalità olandese, al punto che da agosto è stato messo sotto protezione dalla polizia locale.

Di recente un altro episodio lo ha riguardato. Come riporta Tuttosport, alcuni sconosciuti hanno incendiato la sua auto da 113 mila euro. Un atto vandalico che arriva dopo che nella settimana scorsa anche l'auto del fratello è stata incendiata. Fra l'altro, sempre in questi giorni, Ihattaren si è sposato anche con la sua fidanzata Jasmine.

Le ultime notizie confermano come l'Ajax, anche a seguito delle situazione extra calcistiche del giocatore, non dovrebbe riscattarlo a gennaio. Questo significa che il giocatore ritornerà a Torino a inizio 2023.

Incendiata l'auto di Ihattaren

Nei giorni scorsi, l'auto di Mohamed Ihattaren è stata incendiata. Si tratta di una Porsche da 113 mila euro, un episodio che arriva dopo che anche l'auto di suo fratello, la settimana scorsa, ha subito lo stesso trattamento da parte di alcuni sconosciuti.

Il centrocampista della Juventus, in prestito all'Ajax, si è recentemente sposato con la fidanzata Jasmine. Difficile che la società olandese lo riscatti, proprio per le note vicende extra calcistiche che lo stanno riguardando. Una storia particolare quella del ventenne, uno dei giovani più interessanti del calcio olandese che però negli ultimi mesi ha avuto problemi con la criminalità olandese.

Ad agosto è stato messo sotto protezione proprio a seguito di minacce subite.

La carriera professionale di Ihattaren

Il centrocampista Mohamed Ihattaren è cresciuto nel settore giovanile del Psv Eindhoven fino alla promozione in prima squadra nel 2019. Dopo aver giocato due stagioni con la società olandese, nel 2021 si trasferisce alla Juventus per circa 2 milioni di euro.

La società bianconera lo cede in prestito alla Sampdoria, ma ottobre decide di ritornare in Olanda. Da gennaio si trasferisce in prestito con diritto di riscatto all'Ajax ma, anche a causa dei problemi con la criminalità organizzata, non riesce mai a giocare con la prima squadra. Il giocatore ha fatto parte anche delle nazionali giovanili dell'Olanda, a partire dall'under 15 fino ad arrivare all'under 19. La speranza per la Juventus è che possa ritrovare la tranquillità per fare il calciatore professionista. A gennaio dovrebbe ritornare nella società bianconera.