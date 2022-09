Il Regno unito è preoccupato per le condizioni di salute della regina Elisabetta. Attualmente, la sovrana si trova presso al sua residenza di Balmoral in Scozia. La figlia di Giorgio VI è attualmente assistita dal figlio Carlo e dalla moglie Camilla Parker Bowles. Il nipote di Elisabetta William è partito da Londra per raggiungere la nonna in Scozia. Il suo aggravamento è stato confermato da Buckingham Palace. Una nota di palazzo ha precisato: "In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che rimanga sotto sorveglianza medica".

Di recente Elisabetta aveva presenziato ufficialmente al passaggio di consegne tra Boris Johnson e la nuova premier Liz Truss. Quest'ultima risulta essere la premier numero 15 sotto il regno di Elisabetta II. Già lo scorso 7 settembre, la regina era stata costretta ad assentarsi da una riunione virtuale. La corte ha comunque informato che Elisabetta II resterà a palazzo Balmoral per riposarsi opportunamente viste le sue condizioni. Tutti i familiari più stretti della regina sono stati informati della situazione. I medici nelle ultime ore avevano informato che la regina non necessitava di un ricovero medico e che poteva rimanere a Balmoral.

Regina Elisabetta: il figlio Carlo è giunto a Balmoral

Il principe Carlo è giunto a Balmoral per stare accanto a sua madre Elisabetta. Si ricorda come sia lui l'erede al trono del Regno unito. assieme a Carlo anche sua moglie Camilla Parker Bowles. Le condizioni della sovranna 96enne si sarebbero ulteriormente aggravate. A informare della situazione sono stati i media britannici che hanno precisato come il principe William, primogenito di Carlo e Lady Diana Spencer, secondo in linea di successione, abbia lasciato Londra per stare accanto alla nonna.

Il sito ufficiale della Royal Family sembra essere andato momentaneamente in tilt e questo sarebbe una conferma dell'attenzione di quanto stia accadendo a Balmoral.

Gli auguri di Liz Truss e Lyndsay Hole

Liz Truss ha confermato come tutto il Regno unito è preoccupato per le notizie provenienti da Buckingham Palace relative alle condizioni della regina Elisabetta.

Truss ha aggiunto come il suo pensiero (così come quello di tutto il popolo britannico) vada alla sovrana e ai suoi famigliari in un momento così difficile. Anche Lindsay Hole, presidente della Camera dei Commons, si è augurato che Elisabetta possa al più presto riprendersi.