La Regina Elisabetta è il simbolo dell'Inghilterra, ma non solo. Si tratta della sovrana che ha regnato più a lungo in tutta la storia dell'umanità.

La regina, oggi novantaseienne, ha sempre goduto di ottima Salute, tanto da riuscire a governare in modo impeccabile il suo Paese. Tuttavia, giungono voci poco rassicuranti riguardo le sue condizioni di salute. I medici sono piuttosto preoccupati, a giudicare dal suo quadro clinico.

La sovrana attualmente si trova nel Castello di Balmoral, in Scozia. Il personale medico si è raccomandato di non farla muovere dalla tenuta scozzese per evitare danni maggiori.

La Regina Elisabetta ha posticipato una riunione ieri sera

Le condizioni di salute della Regina Elisabetta stanno preoccupando non poco i medici, i quali raccomandano massimo riposo.

L'allarme sembra essere partito ieri sera, quando la sovrana d'Inghilterra ha rimandato una riunione virtuale molto importante. La sovrana avrebbe dovuto avere un collegamento con il Consiglio Privato. In questa occasione, il nuovo premier Lizz Truss avrebbe dovuto prestare giuramento come Primo Lord del Tesoro. Tuttavia, il peggioramento della condizioni di salute di Elisabetta, ha spinto il personale medico a consigliare di annullare l'impegno.

Elisabetta II, l'ultima apparizione martedì scorso

Appena martedì scorso, la madre di Carlo è apparsa in pubblico dopo 47 giorni di vacanza a Balmoral.

La regina ha vissuto una giornata molto intesa, dato che il primo ministro Boris Jonshon ha dato le dimissioni. Elisabetta II ha subito dopo nominato Lizz Truss come nuova premier.

Regina Elisabetta: i quattro figli al suo capezzale

Il bollettino dei medici ha fatto precipitare i quattro figli della Regina Elisabetta al suo capezzale.

Il principe Carlo, primo in linea di successione, è giunto a Balmoral, insieme alla sua consorte Camilla, per stare al fianco della madre. Anche l'amato nipote William si è messo in viaggio verso la Scozia per far visita alla nonna. Secondo quanto riferito da un portavoce, anche Harry e Meghan starebbero per arrivare in Scozia.

Kate, invece, è rimasta a Londra, ma solo perché impegnata nell'inserimento a scuola dei figli.

La nuova premier ha espresso delle parole di vicinanza a tutta la famiglia della Regina Elisabetta. "Tutto il Paese è preoccupato per le notizie sullo stato di salute della nostra sovrana", ha dichiarato il neo primo ministro d'Inghilterra.