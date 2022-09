Emma Marrone è stata protagonista di uno sfogo su Instagram. Scendendo nel dettaglio, la cantante salentina ha chiarito una volta per tutte che suo papà è venuto a mancare a causa di una leucemia con la quale combatteva dallo scorso anno. Inoltre, l'artista si è scagliata contro chi l'ha fotografata in un momento di dolore per poi pubblicarla in prima pagina sui social: "Non meritavamo".

Il chiarimento sul padre

Il signor Rosario Marrone è scomparso a soli 66 anni. Poco dopo la morte del papà di Emma, sui social alcuni hanno iniziato a fare dei complotti sulla vaccinazione anti-covid.

Stanca di sentire illazioni sul congiunto prematuramente scomparso, la cantante salentina, su Instagram, ha fatto chiarezza: "Mio papà da ottobre stava combattendo contro una leucemia". La 38enne senza giri di parole si è detta spiazzata dalle illazioni e dalle ricostruzioni fantasiose che alcune persone si sono permesse di effettuare: "Avrei voluto commentare anche voi che state speculando, ma credo che a voi ci abbia già pensato la vita".

La stoccata a giornalisti e fotografi

Durante le esequie del signor Rosario, Emma Marrone e sua mamma sono state fotografate.

Su Instagram, la 38enne si è tolta qualche sassolino dalla scarpa anche su tale accaduto: "Questi comportamenti così poco rispettosi non li meritavamo".

Emma ha ammesso di essersi sentita offesa nella dignità. Inoltre, la diretta interessata ha confidato che tale episodio ha arrecato a lei e alla sua famiglia ancora più dolore e dispiacere.

L'artista si è trovata in disaccordo sul fatto che le siano state scattate delle foto in un momento così delicato e privato: "Ci avete filmato e fotografato in un momento così doloroso e privato, per sbatterci sui social".

La famiglia infatti, ha deciso di effettuare un funerale in forma privata proprio per vivere il dolore più lontano possibile dalle telecamere. Il fatto che le immagini siano finite sul web, sta spaccando l'opinione pubblica.

L'appello di Emma

Prima di concludere Emma ha ringraziato tutti coloro che hanno espresso un parola di conforto a lei e alla sua famiglia.

Poi, la diretta interessata ha voluto fare un appello ai suoi follower per far capire l'importanza della donazione: "Informatevi su come diventare donatori di midollo, perché questo paese ha bisogno di più donatori". La cantante ha precisato che più persone decidono di donare, più vite verranno salvate.

Infine, Marrone ha ringraziato tutta l'equipe medica che si è presa cura del suo amato papà: fino all'ultimo è stato fatto il possibile per curarlo. La diretta interessata ha fatto sapere di non essere mai stata sola in questo momento difficile: "Grazie a tutti".