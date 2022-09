Un avvenimento drammatico ha colpito nelle scorse ore l'ex fidanzata di Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma. La donna ha infatti comunicato sui social di aver perso la bambina che portava in grembo. Solo pochi mesi fa, aveva annunciato la lieta notizia aggiungendo anche di essere davvero molto felice accanto al suo compagno Luca Teti. "Per la prima volta sono molto sicura di quello che ho accanto e di tutto quello che provo. Sei l'amore della mia vita", aveva dichiarato. Oggi, invece, la triste notizia che mai avrebbe voluto ricevere e che ha scelto di condividere con tutti coloro che la seguono.

Selvaggia Roma in lacrime: 'Mi tengo stretto il mio dolore'

Selvaggia Roma ha annunciato il terribile dramma con un post pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram. La donna ha scritto: "È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare". Poi, ha aggiunto che nel corso di una visita ginecologica di routine, i medici si sono accorti che il cuore della sua piccola non batteva più. Selvaggia ha concluso il triste messaggio dichiarando: "Mi tengo stretto il mio dolore". In seguito, ha chiesto a tutti rispetto per il difficile momento che stanno vivendo lei e il compagno. Selvaggia Roma era in attesa del suo primo figlio e sui social condivideva la sua gioia nel diventare mamma. A commentare la lieta notizia era stato anche il suo ex Francesco Chiofalo.

I due non sono rimasti per niente in buoni rapporti, ma il trentatreenne, comunque, aveva dichiarato di essere felice per lei e che era sicuro che sarebbe stata una brava mamma. Selvaggia e Chiofalo si sono incrociati di recente alla mostra del cinema di Venezia, ma si sono letteralmente ignorati. Francesco ha poi dichiarato sui social che ormai le è totalmente indifferente.

La paura di Selvaggia Roma nei giorni scorsi per la sua bambina

Nei giorni scorsi, Selvaggia Roma non aveva nascosto di essere preoccupata per la salute della sua piccola. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si era infatti dovuta sottoporre ad un esame per verificare se la bambina stesse bene. Aveva poi raccontato tutto sui social, non nascondendo la sua paura quando i medici le avevano inserito l'ago nel ventre.

Selvaggia aveva anche detto di quanto fosse emozionata e di quanta paura avesse in quel momento. Successivamente, si era sottoposta a un'ecografia di controllo e in questa circostanza, aveva anche scoperto il sesso del nascituro, una femminuccia.