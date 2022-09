Selvaggia Roma ha annunciato sui social la fine della sua gravidanza. Nella giornata del 22 settembre, l’ex protagonista di Temptation Island ha rivelato di avere perso sua figlia e di avere scoperto, durante una visita ginecologica di routine, che il cuore della sua bambina non batteva più. La modella romana ha chiesto ai suoi follower su Instagram, attraverso una storia sui social, di rispettare il momento doloroso che sta attraversando. L'influencer è legata da diverso tempo a Luca Teti e, pochi giorni fa, si erano mostrati sorridenti sui social, in occasione del compleanno del calciatore.

Il compagno di Selvaggia, al momento, non ha condiviso nessun messaggio sui social, in merito all'accaduto.

Selvaggia Roma condivide sempre sui social la sua vita e le sue vicende personali. Recentemente, l’influencer aveva raccontato di essere in dolce attesa e si era mostrata con il pancione sui social. Purtroppo, però, la gravidanza dell’ex concorrente di Temptation Island, non è andata come previsto. Nel pomeriggio del 22 settembre, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha spiegato sui social di avere perso la sua prima figlia, a pochi mesi dalla nascita.

In particolar modo, l’influencer romana ha rivelato: "È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo, questa mattina, in una visita ginecologica di routine, si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più". Pertanto, sembrerebbe che l’ex protagonista di Temptation Island abbia perso sua figlia, senza avere avuto sintomi prima.

L’influencer, infatti, ha parlato di un normale controllo di routine, previsto durante la gravidanza e non di visita d’urgenza.

Visto il lutto che l’ha colpita, Selvaggia Roma ha chiesto di rispettare il doloroso momento. Attraverso una storia Instagram, la modella romana ha anche dichiarato: "Non aggiungo altro, mi tengo stretto il mio dolore.

Vi prego di rispettarci". Al momento, inoltre, non è trapelato ancora un comunicato da parte del compagno di Selvaggia, Luca Teti. La coppia è fidanzata da diverso tempo e si era mostrata sempre sorridente sui social, proprio come alcuni giorni fa, in cui, in occasione del compleanno del calciatore, Roma aveva fatto una dedica al fidanzato, in cui augurava: ‘’Il mio più grande augurio per il tuo compleanno è che il nostro amore rimanga forte come adesso’’.