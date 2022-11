Incidente a Crema nella giornata di giovedì 24 novembre 2022: una donna che stava attraversando le strisce pedonali in bicicletta sarebbe stata investita. La notizia, riportata da Crema News, che segue la cronaca locale di Crema riferisce che sia la signora in bici che il conducente dell'auto che l'ha investita sulle strisce siano stati multati.

L'opinione comune dice che i ciclisti dovrebbero scendere dalla bici e portarla a mano mentre attraversano sulle strisce pedonali, tuttavia l'interpretazione del codice della strada pare abbastanza controversa.

Investita sulle strisce in bicicletta e multata

Il sinistro è avvenuto a Crema, cittadina in provincia di Cremona, nella giornata del 24 novembre 2022.

Una vettura che non si è fermata avrebbe investito la ciclista. I fatti si sarebbero svolti in viale Repubblica poco prima delle 8:00. Pare che la donna sia stata buttata a terra da un'auto che stava facendo manovra per uscire dal parcheggio.

Immediatamente sul posto è arrivata la Croce Verde, che ha provveduto a trasportare la donna in ospedale, dove è stata medicata per le diverse contusioni causate dall'impatto con l'autovettura.

Ciò che sta facendo discutere è ciò che è avvenuto in seguito al sinistro stradale. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale la polizia avrebbe infatti multato sia la donna che ha attraversato in bici sulle strisce ed è stata investita che la conducente dell'auto che l'ha gettata a terra senza rispettare le regole di precedenza.

Si può attraversare in bici sulle strisce pedonali?

In genere, è opinione comune che un ciclista scenda dalla bici per attraversare sulle strisce pedonali, ma nella maggior parte dei casi così non è. Cosa dice il Codice della strada? Come sottolinea l'associazione per la tutela dei ciclisti "Salvaciclisti Roma", secondo l'articolo 41 co.

15 del Codice della Strada, in assenza di semafori con luce specifica per le bici, i ciclisti devono comportarsi come se fossero pedoni.

Al contrario di quanto si pensa, il ciclista non sarebbe obbligato a scendere dal mezzo per attraversare sulle strisce, anche nel caso in cui non ci fosse la presenza di un semaforo.

Ovviamente, quando vi è ambiguità, si rimanda al buon senso e alla specificità delle circostanze.

Ad esempio, un ciclista sarà tenuto a scendere dalla bicicletta e attraversare sulle strisce se è di intralcio alla circolazione o se può costituire un pericolo per vetture e pedoni.

In questi casi, i ciclisti dovranno dunque comportarsi come i pedoni che attraversano la strada. Detto ciò, si dovrà fare luce sulle circostanze e sulle motivazioni che hanno fatto sì che la polizia locale di Crema multasse la donna in bicicletta investita dall'auto in manovra e la stessa conducente della vettura.