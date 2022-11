Nella casa del Grande Fratello Vip il Covid19, ormai da diversi giorni, ha colpito diversi concorrenti. Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita, nei giorni scorsi anche Wilma Goich è risultata positiva al Covid; ma nella giornata di sabato 19 novembre, anche Alberto De Pisis è risultato positivo al tampone.

Alberto positivo al Covid, il comunicato ufficiale

Da quando i primi concorrenti sono risultati positivi al Covid-19, giornalmente tutti i vipponi vengono sottoposto a dei tamponi di controllo per evitare la diffusione del virus.

Nella giornata di sabato 19 novembre 2022, Alberto De Pisis è risultato positivo e ha dovuto abbandonare la casa.

Ad annunciare la positività sono stati gli account social del Grande Fratello Vip: "In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Alberto De Pisis è risultato positivo al Covid-19. Il concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolato. Rientrerà appena possibile".

Alberto aveva già dichiarato di non sentirsi bene, nonostante i precedenti tamponi avessero avuto esito negativo. Intanto non resta che attendere la prossima puntata del programma in onda lunedì 21 novembre 2022, per scoprire se qualcuno dei sei concorrenti positivi potrà rientrare ufficialmente in gioco.

I ragazzi preoccupati per il contagio da Covid

I vipponi sono stati immediatamente chiusi in una camera da letto, mentre l’altra stanza è stata sanificata. Tra gli inquilini continua a esserci preoccupazione, in quanto quasi ogni tre giorni un loro compagno di gioco risulta positivo al tampone.

A essersi accorta dell'assenza di Alberto è stata Giaele De Donà, la quale ha detto che Alberto era andato a fare il tampone e non è più tornato.

“Ogni giorno perdiamo un concorrente, sembra Squid Game, l’ultimo che rimane negativo vince”, ha aggiunto Giale.

Dopo la positività di Alberto, la prima ad allarmarsi è stata invece Micol Incorvaia, la quale ha ricordato ai suoi compagni di aver dato un bacio a stampo ad Alberto proprio nella serata di venerdì 18 novembre, mentre Edoardo Tavassi ha ammesso di essere stato tante volte a contatto con lui.

Edoardo Donnamaria, intanto, ha proposto di portare via solamente le persone che hanno sintomi, senza fare i tamponi ogni giorno a tutti. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se tra questi concorrenti, che hanno avuto stretto contatto con Alberto risulteranno o meno positivi al Covid-19.