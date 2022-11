Aumentano col passare dei giorni i concorrenti del Grande Fratello Vip positivi al Covid-19. Oggi, 19 novembre, Alberto De Pisis non ha fatto rientro in casa dopo il tampone di controllo al quale sono sottoposti tutti gli inquilini giornalmente. Giaele ha paragonato la settima edizione del reality Mediaset al serie tv "Squid Game", dove a vincere era l'ultimo giocatore rimasto. Salgono a sei i contagi tra le mura di Cinecittà e ancora nessuno è tornato in gioco in seguito ad una negativizzazione.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

A qualche giorno dalla notizia della positività di Wilma Goich al Covid-19, gli spettatori del Grande Fratello Vip pensavano che il resto del cast si fosse "salvato" dal contagio. Nel primo pomeriggio di sabato 19 novembre, invece, Giaele ha informato i compagni d'avventura che anche Alberto De Pisis ha contratto il Coronavirus.

In seguito al consueto tampone di controllo (che viene fatto in una zona non ripresa dalle telecamere), il concorrente non ha fatto ritorno nella casa più spiata d'Italia: questo è bastato ai fan per capire che anche lui è positivo.

A conferma di ciò, è stata la richiesta della produzione ai vipponi di chiudersi tutti in una camera da letto e restarci fino a nuovo ordine: in quel momento, infatti, a Cinecittà era in corso l'ennesima sanificazione per cercare di arginare il contagio nel gruppo.

I commenti degli inquilini del Grande Fratello Vip

Anche se non è ancora stato diramato il comunicato ufficiale, è abbastanza evidente che Alberto ha il Covid: il ragazzo manca da ore nella diretta e nella casa c'è in atto la seconda sanificazione in pochi giorni (l'ultima risale a quando è stata accertata la positività di Wilma).

Costretti a restare chiusi in una camera da letto, i concorrenti attualmente negativi al Coronavirus stanno ipotizzando che presto o tardi toccherà a tutti: questa teoria è tutt'altro che surreale se si pensa che da quando c'è stato il primo contagio (quello di Patrizia Rossetti), i concorrenti hanno sempre vissuto a stretto contatto e senza fare attenzione alle norme di distanziamento.

Non è da escludere, dunque, che il numero di positivi tra le mura di Cinecittà continui ad aumentare col passare del giorni nonostante le sanificazioni e i tentativi degli addetti ai lavori di andare avanti con il programma cercando di gestire la situazione contagi al meglio.

Nessun positivo è rientrato al Grande Fratello Vip

Con Alberto, salgono a sei i concorrenti del Grande Fratello Vip positivi al Covid-19. Da sabato 13 novembre, infatti, si è saputo con certezza che sono stati contagiati: Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini.

I quattro vipponi si sono collegati con Alfonso Signorini durante la puntata di lunedì scorso e, fatta eccezione per il giornalista che aveva ancora la febbre, erano tutti in buone condizioni.

Wilma Goich, invece, ha lasciato la casa mercoledì 16 in seguito all'esito positivo del tampone di controllo: è stato Daniele Dal Moro ad informare i compagni che la cantante era stata posta in isolamento in una stanza d'albergo perché ha contratto il Coronavirus.

Oggi sabato 19, anche De Pisis non ha fatto rientro tra le mura di Cinecittà dopo il controllo quotidiano.

Per il momento, tutti gli altri inquilini sono risultati negativi e continuano a giocare vivendo a stretto contatto e condividendo tutto.

Per ora, infine, nessun positivo ha ancora fatto rientro nella casa: questo vuol dire che neppure uno dei primi quattro contagiati si è negativizzato dopo una settimana di quarantena in una camera d'hotel.