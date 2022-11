Ieri notte, mercoledì 2 novembre, Walter Melchionda è rimasto coinvolto in un incidente stradale, a Sicignano degli Alburni in provincia di Salerno. L'attore, noto ai fan di Un posto al sole per il ruolo del vigile Luigi Cotugno, ha perso il controllo della sua vettura ribaltandosi in aperta campagna, per cause ancora da accertare..

L'attore che interpreta Luigi Cotugno vittima di un incidente

Grande paura, ieri notte, per l'attore di origine salernitana Walter Melchionda. Quest'ultimo era alla guida della sua automobile, quando è rimasto vittima di un incidente stradale nelle campagne di Sicignano degli Alburni.

L'artista stava rientrando a casa, nel comune di Castelluccio Cosentino, quando ha perso il controllo della sua autovettura, finendo così fuori strada.

Melchionda ha continuato poi la sua corsa attraversando, per un breve tratto, un canale di scolo per la pioggia posto parallelamente alla strada che stava percorrendo.

L'auto si è capovolta, Walter Melchionda sotto shock

Dopo questa breve corsa nel canale di scolo dell’acqua piovana, l'auto è poi precipitata nel terreno, capovolgendosi. Sotto shock, Walter Melchionda che però, fortunatamente, non ha riportato gravi danni fisici. L'attore è rimasto quasi illeso, riportando solo qualche escoriazione e alcune lievi contusioni. Sul posto sono giunti subito i carabinieri che adesso dovranno indagare per capire cosa sia successo e accertarsi in merito alle dinamiche dell'incidente.

Walter Melchionda attualmente è a casa, ma non ha rilasciato ancora dichiarazioni in merito all'accaduto. Nel frattempo, i fan di Un posto al sole hanno lasciato diversi messaggi sulla pagina facebook dell'attore, preoccupati per il suo stato di salute.

In Un posto al sole dovrebbe tornare Melchionda

Nelle puntate di Un posto al sole, attualmente in onda, non c'è traccia di Luigi Cotugno.

Tale personaggio però dovrebbe rientrare a breve. Proprio in questi giorni infatti l'attrice Veronica Mazza, che presta il volto all'esuberante Cinzia Maiori, ha annunciato il suo ritorno nel daily drama partenopeo.

L'attrice ha postato, sul suo profilo Instagram, una pagina del copione dove è ben visibile il nome del suo personaggio oltre a quelli di tutto il gruppetto di simpatici vigili: Guido (Germano Bellavia), Mariella (Antonella Prisco), Cerruti (Cosimo Alberti) e ovviamente Gigino Cotugno (Walter Melchionda)