Attualmente la Juve è quarta, preceduta da Milan e Lazio con +2 e dal Napoli con +10 a 38 punti. Si era pensato ad un clamoroso esonero di Massimiliano Allegri dopo la pesante sconfitta contro il Monza, alla fine Agnelli ha confermato la fiducia al tecnico, che dovrebbe rimanere almeno fino a giugno sulla panchina bianconera. A parlare della situazione della Juventus, in particolar modo di quella societaria, è stato Luigi Moncalvo. Ospite a calciomercato.it il giornalista ha parlato della causa che sta riguardando in questo momento la Famiglia Agnelli, da una parte Margherita e i figli avuti dal secondo matrimonio, e dall'altra John, Lapo e Ginevra Elkann, figli avuti dal primo matrimonio con Alain Elkann.

Si parla di un patrimonio da circa 4,6 miliardi di euro oltre della 'cassaforte' di famiglia, la Dicembre, una società semplice tramite la quale vengono gestite in modo organizzato tutte le società del gruppo.

Secondo Moncalvo, qualora la causa dovesse essere vinta da Margherita Agnelli, c'è la possibilità di un ritorno nella società bianconera di Giraudo e Moggi. Secondo il giornalista sportivo quando era direttore generale della Juventus Moggi ebbe il coraggio di comandare nella società bianconera mandando via giocatori come Zidane e Vieri. Moncalvo ha poi criticato anche Massimo Moratti soprattutto in riferimento alle parole del presidente dell'Inter che aveva definito la Serie A manipolata ai tempi prima della sentenza Calciopoli.

'Sono per la vittoria in tribunale di Margherita Agnelli, così tornerebbe Giraudo e anche tornerebbe l’innominabile, che a suo tempo aveva il coraggio di comandare, mandando a quel paese gente come Zidane e Vieri quando serviva'. Queste le dichiarazioni di Luigi Moncalvo a calciomercato.it.

in riferimento a Luciano Moggi, che lascio partire giocatori come Zidane e Vieri. Il giornalista ha voluto parlare anche di Moratti aggiungendo: 'Inutile che Moratti venga a fare lezioni di moralità quando poi a San Siro vengono mandati fuori 7500 tifosi dalla curva'. Evidente il riferimento all curva dell'Inter svuotata dagli ultrà come forma di protesta dopo l'omicidio del capo ultrà Vittorio Boiocchi. Secondo Moncalvo la soluzione migliore per la Juventus per ritornare a vincere e a costruire un progetto vincente era quella di richiamare in dirigente sia Luciano Moggi che Antonio Giraudo.