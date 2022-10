La Juventus è attesa da settimane importanti fra campionato e Champions League. La vittoria contro il Torino ha dato un po' di tranquillità alla società bianconera ma è solo un piccolo passo a cui devono far seguito altri se si vorrà migliorare la stagione. La classifica di Serie A ci dice che la squadra bianconera è ottava in classifica a -10 dal Napoli primo, difficile la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League considerando che a meno due giornate dalla fine del girone i bianconeri sono terzi a -4 dal primo posto di Paris Saint Germain e Benfica.

Il presidente Agnelli ha confermato Allegri nel post match contro il Maccabi Haifa sottolineando come la responsabilità dei risultati deludenti è di tutti, non solo del tecnico. Rimane però incerta la conferma di Allegri nella stagione 2023-2024, in tal senso i match da qui a novembre saranno molto importanti. Nell'eventualità in cui dovesse venire esonerato per la pausa mondiale la Juventus potrebbe decidere di ingaggiare un traghettatore e dalla stagione 2023-2024 potrebbe arrivare un nome importante. Fra quelli che piacciono alla società bianconera ci sarebbe anche Antonio Conte, in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno e che vorrebbe ritornare alla Juventus. Molto dipenderà dal presidente Agnelli, che come è noto non avrebbe ma gradito la decisione del tecnico pugliese di lasciare la società bianconera nell'estate 2014 a preparazione estiva iniziata.

La Juventus potrebbe sostituire Allegri con Conte

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Antonio Conte a giugno. Molto dipenderà dai match da qui a novembre. Se la squadra bianconera non dovesse migliorare le prestazioni fra campionato e Champions League la società bianconera potrebbe sostituirlo dalla stagione 2023-2024.

Possibile l'esonero anche a novembre con l'ingaggio di un traghettatore fino a giugno. In estate potrebbe esserci l'ingaggio di Antonio Conte, che ha il contratto in scadenza con il Tottenham a giugno e potrebbe decidere di non prolungare la sua intesa con la società inglese. Il tecnico ritornerebbe volentieri a Torino dopo l'esperienza professionale dal 2011 al 2014 in cui ha vinto fra le vari competizioni anche tre campionati italiani.

I possibili nomi per il dopo Allegri

Antonio Conte non è l'unico tecnico valutato dalla Juventus, piacciono anche Gian Piero Gasperini dell'Atalanta oltre a Tomas Tuchel ex Chelsea e Zinedine Zidane. Per quanto riguarda invece il ruolo di traghettatore in caso di esonero di Allegri si valuterebbe anche la promozione in prima squadra dalla Primavera bianconera di Montero, piace anche Pochettino. La speranza della Juventus è quella di confermare Allegri e solo dalla stagione 2023-2024 valutare l'ingaggio di un nuovo tecnico della società bianconera.