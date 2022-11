Luisa Anna Monti ha fatto preoccupare i suoi follower su Instagram. Nel pomeriggio di martedì 29 novembre, l'ex dama di Uomini e donne ha pubblicato una storia sul suo profilo social, mentre era sdraiata su una barella in ospedale. La fidanzata di Salvio ha rivelato di avere avuto, probabilmente, una sincope. Luisa, inoltre, ha spiegato che non riusciva più a muoversi e non poteva parlare.

Uomini e Donne: Salvio si spaventa per Luisa

Luisa Anna Monti ha rimandato già una volta le sue nozze con Salvio. Pochi giorni prima della celebrazione del matrimonio con il fidanzato, conosciuto nello studio di Uomini e Donne, l'ex dama della trasmissione di Maria De Filippi è stata ricoverata in ospedale.

Nel pomeriggio del 29 novembre, Monti ha pubblicato un video nelle sue storie Instagram, spiegando di essere in ospedale. Purtroppo, l'ex protagonista del parterre over ha raccontato di essere ricoverata, per un problema avuto in mattinata. A tal proposito, Luisa ha dichiarato: ''Stamattina ci siamo presi un bello spavento, Salvio soprattutto''.

Uomini e Donne: le parole di Luisa e l'ipotetica sincope

L'ex dama di Uomini e Donne ha poi aggiunto dettagli, spiegando cosa è accaduto: ''Da quello che mi hanno raccontato, io non riuscivo più a parlare, non riuscivo più a muovermi e mi hanno portato con il 118 qui in ospedale. Ho fatto la tac e tutti gli accertamenti. Si presume che io abbia avuto una sincope''.

Luisa Anna Monti è riuscita a raccontare cosa le è successo e, pertanto, sembrerebbe essersi ripresa, anche se è ancora in ospedale. Inoltre, la fidanzata di Salvio, ha ricordato che, fra pochi giorni, dovrà convolare a nozze con l'ex cavaliere del parterre over della trasmissione di Maria De Filippi. Monti, però, non ha informato i suoi follower su un ipotetico rinvio del matrimonio con Calabretta.

Uomini e Donne: le nozze di Luisa e Salvio programmate per il 7 dicembre

Al momento, le nozze di Luisa e Salvio verranno celebrate il 7 dicembre e non è stato comunicato ancora un eventuale rinvio, a causa del malessere di Luisa. Già in precedenza, la coppia nata a Uomini e Donne aveva dovuto rimandare il matrimonio, a causa della malattia che aveva colpito Monti.

Sembrerebbe non esserci pace per l'ex protagonista del trono over del programma di Canale 5. Dopo essere stata operata per un tumore mesi fa ed essersi sottoposta a terapie, adesso ha avuto un malessere. Come detto dalla futura signora Calabretta, i sintomi avuti nella mattinata del 29 novembre potrebbero essere riconducibili a una sincope ma, al momento, non è ancora chiaro cosa abbia avuto l'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi.