La Procura di Torino e La Consob stanno valutando la società bianconera per diversi capi d'accusa, su tutte le presunte plusvalenze fittizie e il possibile falso in bilancio con la manovra stipendi del 2020 e 2021. Il procedimento starebbe proseguendo in maniera veloce per l'importanza di una società come la Juventus e del fatto che sia una quotata in borsa. E proprio la scelta di Procura e del Tribunale di valutare quanto prima l'indagine della società bianconera non sarebbe stata gradita dalla rappresentanza associativa dei penalisti. In una nota ufficiale pubblicata di recente dagli stessi si legge: 'non possono essere le eventuali aspettative dell'opinione pubblica a dettare l'agenda degli uffici giudiziari'.

L'Ordine degli avvocati non ritiene cioè giusto che si dia precedenza ai procedimenti che riguardano società quotate in borsa. Il Presidente reggente del Tribunale di Torino aveva infatti indicato ai gip i casi a cui dare la precedenza: tra questi ci sarebbe la Juventus,. Secondo l'Ordine degli avvocati, il magistrato si sarebbe fatto influenzare dal fatto che la Juventus è una società quotata in borsa e che è un argomento caldo per l'opinione pubblica.

Per quanto riguarda invece il procedimento riguardante la società bianconera nelle prossime ore si attende la pronuncia della Procura generale di Cassazione sull'istanza presentata dalla Juve per lo spostamento del processo a Milano in quanto i reati principali (false comunicazioni sociali, aggiotaggio e manipolazione del mercato) sarebbero stati compiuti in Borsa, che ha sede a Milano.

Dall'altra parte la Procura di Torino sostiene invece che l'indagine debba proseguire nella città piemontese, perché i reati sarebbero stati compiuti nella sede della squadra.

La nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione attesa il 18 gennaio

La Juventus ha deciso di sostenere le dimissioni del Consiglio d'Amministrazione anche in previsione di un'inchiesta giudiziaria.

Con le dimissioni di Agnelli, Nedved e Arrivabene si attende la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione, per il 18 gennaio. Il presidente designato è Gianluca Ferrero, direttore generale Maurizio Scanavino, come vice presidente in sostituzione di Nedved si valuta Alessandro Del Piero.