Dana Saber è finita al centro delle polemiche dopo che al Grande Fratello Vip 7, durante una conversazione con i coinquilini Sarah Altobello e Attilio Romita, ha rivelato che Vladimir Putin sarebbe il suo tipo di uomo ideale. Tale affermazione ha indignato alcuni telespettatori del Reality Show, tanto che sui social c'è chi ha chiesto la squalifica della modella.

Le dichiarazioni di Dana finite al centro delle polemiche

Durante una conversazione in veranda con Attilio e Sarah, Dana si è lasciata andare ad alcune confidenze su Vladimir Putin, il presidente della Russia: "È il mio preferito, io lo amo (...) Se mi chiedi chi è il mio uomo ideale, dico lui".

A quel punto l'ex giornalista del Tg1 Attilio Romita ha detto di essere stato in una sua residenza in passato, così Dana ha chiesto informazioni su come sia Putin nel privato: "Raccontami, io lo amo".

Dana choc:"io amo Putin se mi chiedi chi è il mio uomo ideale, è lui"#GFVIP pic.twitter.com/QYJwZuqnn2 — Cucu Alberto 💕🎶🎄🎅⛄️ (@ilbreano) December 22, 2022

La reazione di alcuni utenti del web

Ovviamente, gli elogi di Dana Saber a Putin non sono passati inosservati sui social.

Su Twitter, vari telespettatori del reality show hanno espresso la propria indignazione sulla conversazione: "Se non viene squalificata si tocca il fondo" e ancora: "Sai quante persone sono morte o hanno sofferto per colpa sua?

Vergognati".

Secondo di un utente gli elogi di Dana al Presidente del Cremlino varrebbero sostanzialmente come la frase pronunciata in una precedente edizione da Clizia Incorvaia (che aveva detto "Sei un Buscetta"), che venne poi squalificata. Un utente si è detto imbarazzato per il discorso ascoltato, mentre qualcun altro ha aggiunto: "Ride pure mentre lo dice.

Soprattutto sai cosa sta combinando?".

Che cosa decideranno gli autori del reality show?

Al momento non è chiaro quale sarà la decisione del Grande Fratello Vip 7 dopo le parole della giovane Saber. Il televoto risulta essere aperto, ma Dana è immune poiché è entrata nella casa pochissimi giorni fa.

Durante questa settima edizione del reality show sono già stati squalificati Ginevra Lamborghini e Riccardo Fogli: quest'ultimo ha pronunciato un'espressione blasfema poco dopo il suo ingresso nella casa.

Elenoire Ferruzzi e Giovanni Ciacci invece sono stati eliminati per mano del televoto, a seguito di una nomination d'ufficio.

La prossima puntata del Grande Fratello Vip 7 è in programma per lunedì 26 dicembre su Canale 5. Non è chiaro se gli autori stiano valutando di prendere una decisione sullo scivolone della neo concorrente o se decideranno di dare una seconda chance a Dana Saber.