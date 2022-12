Giovanni Allevi dallo scorso giugno sta lottando contro un mieloma multiplo. Da allora tiene costantemente aggiornati i suoi fan, attraverso numerosissimi post, che il musicista pubblica sul suo profilo Instagram.

Giovanni Allevi e la sua malattia

Il 18 giugno 2022 il pianista Giovanni Allevi scopre di essere affetto da mieloma. Ad annunciarlo ai suoi fan è stato lui stesso, attraverso un post sul suo profilo Instagram. Nel messaggio ha definito la sua malattia una neoplasia dal suono dolce ed ha aggiunto che questa è molto fastidiosa. Allevi ha sempre combattuto tutte le sue battaglie, da lui chiamate "draghi interiori", con l'aiuto della musica, in concerto, sul palco.

Questa volta, invece, è dispiaciuto di dover stare lontano da ciò che ama fare di più, a causa delle cure, a cui si sta sottoponendo. Infatti, i potenti farmaci, che sta assumendo gli provocano un fastidioso tremore alle mani. Proprio per questo non riesce più a suonare come vorrebbe fare per affrontare al meglio la sua dura lotta.

Ma, nonostante tutto, da quel giorno, ha sempre affrontato il mieloma con tenacia e positività, anche se i dolori fisici e mentali, che da allora sta provando ogni giorno, non gli danno tregua e lo stanno indebolendo molto.

Il messaggio di Giovanni Allevi

Due giorni fa, Giovanni Allevi ha voluto condividere con i suoi fan un altro passo importante del suo percorso, intrapreso lo scorso Giugno: il ricovero presso l'ospedale che si trova a Milano.

Nel post pubblicato su Instagram, si ha voluto pubblicare una foto, da cui si vedeva la porta dell'ospedale dove stava per essere ricoverato ed ha aggiunto dei sentiti ringraziamenti a tutti coloro che lavorano in quell'ospedale, che da due giorni lo sta ospitando.

Ieri ha deciso di mostrarsi in video per potersi rivolgere, ancora una volta, ai suoi affezionati fan, che in questi duri e difficili mesi lo stanno sostenendo con tutto il loro affetto.

Sono state poche le parole di ringraziamento che il compositore ha dedicato a chi lo segue da sempre e che, in questo periodo, lo sta sostenendo. Nel video, Giovanni appare profondamente commosso per tutto il calore dimostrato da chi ama la sua musica. Innanzitutto, ha ringraziato tutti per i molteplici messaggi che, in vario modo, gli sono stati fatti recapitare.

Inoltre, ha aggiunto: "Mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia". Infine, ha concluso il suo messaggio esprimendo, visibilmente commosso, tutto l'affetto che prova per ognuno di loro.