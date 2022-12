Disavventura per Armando Incarnato, storico cavaliere di Uomini e donne che, questa mattina, sul suo profilo Instagram, ha raccontato ai fan di essere rimasto bloccato in auto per colpa dell'acqua alta che si è venuta a creare per strada in seguito al maltempo, presso la località di Angri.

Una situazione che ha spinto il cavaliere napoletano a perdere le staffe e sbottare furiosamente sui social, dove non ha affatto trattenuto la sua rabbia.

Armando Incarnato bloccato in auto dall'acqua: disavventura per il cavaliere di Uomini e donne

Nel dettaglio, questa mattina sul suo profilo ufficiale Instagram, Armando ha raccontato ai fan che lo seguono la disavventura che lo ha visto protagonista in prima persona.

Il cavaliere di Uomini e donne è rimasto bloccato ad Angri con la sua automobile in una pozzanghera di acqua che si era venuta a creare per strada, in seguito ad un copioso temporale.

Armando è riuscito a mettersi al sicuro uscendo dalla sua vettura e sedendosi sul tettuccio dell'automobile, dove ha realizzato dei video di denuncia.

'Sto con la macchina nell'acqua', Armando di Uomini e donne sbotta furioso sui social (Video)

"Buongiorno. Guardate dove sto. Porca pu...a Carabinieri, vigili, non risponde nessuno questa mattina. Ci vuole la barca", ha sbottato il cavaliere di Uomini e donne.

"È fantastico vivere in Italia. Non risponde nessuno. Sto con la macchina nell'acqua", ha aggiunto ancora Armando senza nascondere la sua rabbia.

Intanto, le ultime anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Armando tornerà a essere protagonista anche nello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, campione di ascolti.

Armando Incarnato sfiora la rissa in studio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Il cavaliere napoletano, dopo un periodo in cui è stato "messo in diparte" per le poche novità legate alla sua vita sentimentale, tornerà al centro dell'attenzione per una rissa sfiorata in studio.

Il motivo? Armando si è intromesso nel racconto delle novità legate alla love story tra Luca e Antonella, la coppia del trono over che si sta frequentando fuori dallo studio della trasmissione pomeridiana Mediaset.

L'intromissione di Armando ha scatenato l'ira di Luca e, a quel punto, la situazione tra i due cavalieri si è surriscaldata ed è sfiorata la rissa tra Armando e Luca.

A prendere in mano le redini della situazione ci ha pensato Maria De Filippi, la quale è prontamente intervenuta per sedare gli animi, smentendo le allusioni che erano state fatte in precedenza da Armando Incarnato, tali da scatenare l'ira del suo "rivale" Luca.