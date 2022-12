Caso di cronaca nera a Fano nelle Marche. Un ragazzo di 16 anni è stato trovato privo di vita nella propria abitazione. A fare la scoperta sono stati alcuni familiari del giovane intorno alle sette di sera di ieri, domenica 11 dicembre. Secondo le prime ipotesi portate avanti dagli investigatori potrebbe trattarsi di un gesto volontario. La lettera lasciata nell'appartamento (e ritrovata vicino al corpo che era riverso su di una finestra) sembra infatti far propendere gli inquirenti per l'ipotesi del suicidio. Al momento non esistono chiaramente certezze, dalla polizia trapelano pochissimi elementi.

Un ragazzo di 16 anni è stato trovato senza vita in casa. Il corpo è stato trovato nel tardo pomeriggio da alcuni parenti, posizionato come accennato, in prossimità di una finestra. Sembra che possa trattarsi di un gesto volontario. Immediata la richiesta di soccorso e il ricorso ad un'ambulanza che però è stata inutile, il giovane era già privo di vita.

Sul posto sono subito arrivati i poliziotti del Commissariato di Fano che stanno cercando di scoprire le cause che potrebbero aver portato il ragazzo al suicidio. Per il momento sono stati diffusi pochissimi dettagli. Sembrerebbe che il giovane abbia lasciato un messaggio contenuto in una lettera: questo elemento potrà risultare decisivo nell'aiutare gli inquirenti a dare possibili spiegazioni circa le cause del suicidio, ammesso che venga provato che di suicidio si è trattato.

Le ipotesi degli inquirenti

Attualmente il lavoro degli inquirenti si sta concentrando sugli aspetti preponderanti la vita del 16enne, al vaglio gli affetti, i parenti, la scuola, le amicizie e le frequentazioni del ragazzo.

Al momento è prevista un'ispezione di tipo preliminare sul cadavere del ragazzo, concluse le analisi del caso si capirà se si renderà opportuno anche un esame autoptico.







Se hai pensieri suicidi o hai amici o amiche che hanno pensieri suicidi chiama il Telefono amico allo 02.2327.2327, il numero è attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24. Puoi anche contattare il servizio della Samaritans Onlus, attivo dalle 13 alle 22, al numero verde 06.7720.8977. In caso di emergenza puoi chiamare il 118 oppure il 112 - che ha una linea dedicata alla prevenzione dei suicidi - entrambi attivi 24 ore su 24.