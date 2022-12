In media Val Camonica, un uomo di 47 anni è stato trovato senza vita nella sua automobile. La scoperta è stata fatta la mattina del 31 dicembre. A dare l'allarme è stato un familiare che non aveva più sue notizie dalla notte precedente. L'auto è stata trovata a Bienno, regolarmente parcheggiata in un piccolo centro abitato lungo la statale.

Sul posto sono arrivati i paramedici e i carabinieri, ma purtroppo per l'uomo non c'era nulla da fare. Probabilmente l'uomo ha avuto un malore, ma comunque maggiori dettagli sule cause del decesso si avranno solamente con i risultati dell'esame autoptico.

Uomo trovato senza vita nella sua auto in Val Camonica

Un uomo di 47 anni residente a Breno è stato trovato morto nella sua automobile in media Val Camonica, in località Bienno, in provincia di Brescia, la mattina di sabato 31 dicembre. Secondo quanto è emerso dalle prime indiscrezioni, la sua macchina era parcheggiata lungo una via di Bienno. A dare l'allarme è stato il fratello che non aveva più notizie su di lui e non lo aveva più visto rientrare a casa la notte precedente

La telefonata al 112 è arrivata intorno alle nove di mattina e subito sono scattate le ricerche. Poco dopo è stato trovato nella sua vettura il corpo senza vita del 47enne. L'auto era parcheggiata a lato della statale, lungo la strada ex provinciale 345.

Per la stampa locale il guidatore potrebbe aver accusato un malore mentre era al volante dell'auto e stava percorrendo una rotonda nei pressi di Via Mazzini. Sembrerebbe inoltre che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto.

Le indagini sul decesso: forse un malore

Sul luogo del ritrovamento sono arrivate un'automedica e un'ambulanza.

Sono stati i paramedici a constatare il decesso: per il guidatore, un uomo di 47 anni residente a Breno in provincia di Brescia, non c'era oramai più nulla da fare. Il corpo infatti era esanime sui sedili. Con moltra probabilità l'uomo ha accostato la sua vettura a lato della statale prima di perdere la vita. E proprio per questo motivo l'ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso.

Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Breno per fare tutti gli accertamenti del caso. Secondo quanto riporta la cronaca locale sul corpo della vittima non sarebbero presenti segni evidenti di violenza. Ciò farebbe quindi escludere la responsabilità eventuale di terze persone. Se l'uomo è morto a causa di un malore, così come sembrano supporre gli investigatori, lo potranno dire solamente i risultati dell'autopsia, che farà pienamente luce su questo caso di cronaca. Attualmente comunque la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.