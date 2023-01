L'uomo indagato per l'omicidio di Alice Neri è rientrato mercoledì 4 gennaio in Italia: il ventinovenne Mohamed Gaaloul è partito dalla Francia, dove era stato fermato il 14 dicembre scorso, ed è atterrato all'aeroporto di Milano Linate verso mezzogiorno.

In seguito la polizia penitenziaria ha trasferito l'indagato presso il carcere Sant'Anna di Modena. Secondo l'avvocato Roberto Ghini, l'uomo avrebbe dato la sua versione dei fatti, durante l'interrogatorio con il Gip, ma si è rifiutato di rispondere alle domande e ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee, negando di essere andato in Francia per fuggire.

Non è ancora chiaro quali fossero i rapporti tra Alice e Gaaloul e se i due si conoscessero già prima del loro incontro.

I dettagli della vicenda

Il corpo di Alice Neri, mamma trentaduenne, era stato trovato carbonizzato nel portabagagli della sua auto, data alle fiamme nella notte del 18 novembre 2022, a Concordia sulla Secchia, comune della provincia di Modena, in Emilia Romagna.

Dalle indagini svolte dagli inquirenti, risulta che la vittima è stata vista per l'ultima volta presso il locale Smart Cafè, come hanno confermato anche le telecamere di video-sorveglianza.

Il principale indagato per l'omicidio di Alice Neri, al momento rimane Mohamed Gaaloul, ventinovenne di origini tunisine: a suo carico secondo la procura di Modena ci sarebbero vari indizi di colpevolezza: l'uomo conosceva e frequentava il luogo in cui è stato trovato il corpo di Alice.

L'uomo è stato visto da un testimone il giorno dopo l'omicidio

Un testimone ha raccontato di aver visto il 29enne, la mattina dopo l'omicidio, con abiti sporchi di olio, presumibilmente l'olio esausto presente in un bidone, poi ritrovato vuoto, usato probabilmente come accelerante per dare alle fiamme l'auto di Alice.

Mohamed sarebbe l'ultima persona ad aver visto Alice in vita: un altro testimone ha visto l'indagato salire nella macchina della vittima, dopo averla baciata.

Inizialmente l'uomo aveva dichiarato di essere salito in macchina di Alice per un passaggio e di aver trascorso la notte da un suo amico. Anche la moglie dell'indagato si è espressa sulla vicenda e ha dichiarato che suo marito ha dormito a casa, dopo aver trascorso la serata al bar.

L'uomo ha dichiarato di non conoscere Alice

Dopo l'omicidio di Alice Neri, l'uomo e sua moglie sarebbero partiti - a detta loro - per il viaggio di nozze e poi si sono recati a Parigi per cercare lavoro. Nelle sue ultime dichiarazioni, l'indagato ha continuato a sostenere di non conoscere Alice e di aver chiesto soltanto un passaggio in macchina a una "ragazza, forse, bionda".

L'interrogatorio con il Giudice per le indagini preliminari si è svolto a Modena, ma l'indagato si è rifiutato di rispondere alle domande e ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee, nelle quali ha dichiarato di non essere voluto fuggire dall'Italia, ma di essere partito per la Francia soltanto per cercare un lavoro.