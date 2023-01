L'attrice Fioretta Mari in una recente intervista al quotidiano La Repubblica ha rivelato un doloroso retroscena legato alla sua carriera: è stata molestata 30 volte da colleghi, attori e registi. La diretta interessata ha raccontato alcuni episodi che più l'hanno spaventata, ma ha preferito non fare nomi e cognomi per non rovinare la carriera di "miti" che hanno fatto la storia in Rai e Mediaset.

L'80enne è stata anche un'insegnante di canto ad Amici di Maria in passato. In questi anni si è dedicata all'insegnamento presso la scuola di recitazione di Roma fondata da Simona Izzo e al Lee Strasberg Institute di New York.

Il racconto dell'artista

L'artista ha spiegato di essere stata vittima di abusi e molestie dietro le quinte. Sebbene Mari non abbia mai denunciato, a distanza di anni ha deciso di vuotare il sacco su quanto accaduto: "Mi hanno molestata 30 volte". Dal racconto è emerso che alcuni colleghi hanno cercato in tutti i modi di finire sotto le lenzuola con lei. Mari ha confidato che anche quando sembrava che un contratto di lavoro stesse andando a buon fine, in alcuni casi accadeva sempre qualcosa di inaspettato: "Ti trovi ad augurarti di invecchiare perché ti lascino in pace".

Tra gli episodi che più hanno segnato Mari ce n'è uno in particolare che riguarda un regista deceduto: durante un evento organizzato a casa dell'uomo e con la presenza di tutta la famiglia, lui la inseguì e la chiuse nel bagno.

In quel momento Mari non poteva urlare perché dietro quella parete c'era la stanza dei bambini. Inoltre se avesse chiesto di non subire violenza, l'uomo avrebbe reagito in modo opposto. Dunque, l'artista decise di pronunciare una frase violentissima al punto da spaventare il regista. Il giorno seguente Mari venne allontanata dalla fiction con una scusa banale e di 11 episodi in cui doveva comparire venne utilizzata solamente in una scena.

Nell'intervista la donna ha parlato di un episodio analogo subito da un regista ancora in vita.

Al contrario l'artista ha speso parole d'affetto per Pippo Baudo, Ugo Tognazzi, Albertazzi, Lionello e Tullio Solenghi: colleghi con la quale Mari ha lavoro fianco a fianco e ha un ottimo ricordo.

Il consiglio alle 'giovani leve'

Fioretta Mari non ha mai denunciato per paura di perdere il suo lavoro.

Nell'intervista l'80enne ha deciso di non fare alcun nome e cognome per un motivo ben preciso: "Non ha senso distruggere figure che nel frattempo hanno fatto la storia di Rai e Mediaset".

Dopo l'esperienza avuta dietro le quinte con alcuni colleghi e addetti ai lavori, l'artista si è sentita in dovere di dare un consiglio alle ragazze che cercano di diventare famose nel mondo dello spettacolo: andare ai provini sempre accompagnate da amici, fidanzati o parenti.