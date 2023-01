Gianluca Vialli è morto a 58 anni. Il dirigente della Nazionale dal 2017 lottava contro un tumore al pancreas. Era ricoverato in una clinica di Londra per via dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

La scomparsa dell'ex calciatore è stata annunciata dalla famiglia tramite una nota.

Il comunicato della famiglia

Gianluca Vialli è morto venerdì 6 gennaio 2023. In una nota diffusa dalla famiglia si legge: "Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli". Secondo quanto si apprende il 58enne sarebbe deceduto nella notte dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità, circondato dall'affetto dei suoi cari.

Un ringraziamento speciale da parte della famiglia è andato a tutti coloro che dal momento in cui Vialli ha scoperto la malattia non lo hanno mai lasciato solo. Infine Cathryn White Cooper, moglie dell'ex calciatore, ha dichiarato che il ricordo e l'esempio di Gianluca vivrà per sempre nei cuori di tutti.

La lotta contro il tumore

Dopo una serie di accertamenti clinici nel 2017, Vialli ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Come spiegato da Alessandro Zerbi (responsabile dell'Unità operativa Chirurgia pancreatica dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano) questo tipo di tumore è molto aggressivo e insidioso. Nonostante tutto era stato possibile sottoporre l'ex calciatore a un intervento chirurgico, seguito da una terapia oncologica.

In alcune interviste Vialli ha raccontato la lotta contro il tumore, dichiarando che non è mai finita, tanto che nel 2021 aveva lui stesso annunciato il ritorno "dell'intruso in modo aggressivo". Poco prima di Natale, il 58enne era stato ricoverato presso una clinica di Londra per via di un aggravamento delle sue condizioni di salute.

Messaggi d'affetto per l'ex calciatore

Sono tanti i messaggi di affetto arrivati dopo il decesso di Gianluca Vialli.

Su Twitter, Giorgia Meloni ha pubblicato una foto di Vialli e Roberto Mancini: "Non dimenticheremo i tuoi gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l’emozione che hai regalato all'intera Nazione in quell’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo.

Ma non dimenticheremo soprattutto l’uomo". Il Chelsea ha postato uno scatto dell'ex calciatore e allenatore: "Riposa in pace".

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha ricordato così il 58enne: "Sono profondamente addolorato. Ho sperato fino all'ultimo che riuscisse a compiere un altro miracolo". La Juventus ha fatto una dedica speciale all'ex calciatore: "Ciao Gianluca".