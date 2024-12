Secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, il tecnico della Juventus Thiago Motta sarebbe sotto esame da parte della società bianconera, che in caso di mancato arrivo fra le prime quattro del campionato italiano, potrebbe anche scegliere di cambiare tecnico in vista della prossima stagione.

Stando invece a quanto riferito a TMW Radio dal giornalista Paolo De Paola il tecnico italo brasiliano avrebbe ancora dei margini per crescere con la sua squadra.

Motta sul banco degli imputati: i prossimi mesi potrebbero essere determinanti per la sua permanenza

La stagione della Juventus era iniziata nel migliore dei modi e le vittorie in campionato e in Champions League avevano gonfiato un entusiasmo dei tifosi già alle stelle dopo l'arrivo di Motta. I tanti infortuni e i primi passi falsi con le piccole avevano poi rallentato un processo di crescita che, dopo l'ennesimo pareggio casalingo, nella fattispecie con il Bologna, sembrerebbe essersi arrestato. Uno dei primi a finire sul banco degli imputati, come di norma in queste situazioni, è stato Thiago Motta e secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, per il tecnico italo brasiliano i prossimi mesi potrebbero essere determinanti per il proprio futuro.

Stando alle indiscrezioni provenienti dai media iberici, Motta avrebbe il compito - per non dire l'obbligo - di portare la Juventus nelle prime quattro della Serie A, per garantire al club di partecipare alla prossima Champions League d incassare i proventi della qualificazione. Se non ci riuscisse recherebbe alla società piemontese non solo un danno d'immagine ma anche economico e di conseguenza potrebbe saltare dopo appena un anno sulla panchina dei bianconeri.

Il compito per Motta e la squadra non sarà semplice, non tanto per le qualità intrinseche della rosa ma per il grandissimo campionato che stanno facendo finora Inter, Napoli, Lazio, Fiorentina ed Atalanta.

Paolo De Paola: 'Dobbiamo e possiamo attendere ancora un po' Motta ma le critiche si possono fare'

L'operato di Thiago Motta non sta comunque passando inosservato ed il giornalista Paolo De Paola, ai microfoni di TMW Radio, ha sottolineato: "Dobbiamo e possiamo attendere ancora un po’. Bisogna vedere ancora il Calciomercato di gennaio e il recupero degli infortunati.

Le critiche però si possono fare. I bianconeri ormai sono così attenti a non subire gol che si sono dimenticati di concentrarsi sul segnare. Io uscirei da questo imbuto che coinvolge Massimiliano Allegri a ogni risultato negativo di Motta".

De Paola ha infine concluso il suo ragionamento sottolineando come la Juventus e Thiago Motta stiano vivendo una stagione complicata anche a causa delle macerie lasciate alla Continassa dal precedente allenatore Massimiliano Allegri.