In Sardegna un uomo di 64 anni è stato trovato senza vita dopo essersi allontanato di casa nel cuore della notte.

I fatti sono avvenuti nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 gennaio a Dolianova, in provincia del Sud Sardegna.

I familiari avevano dato l'allarme non vedendolo rincasare, poche ore dopo il corpo dell'uomo è stato trovato senza vita. Alle ricerche hanno preso parte, oltre ai soccorritori, anche volontari e gente del posto.

Sud Sardegna, un uomo esce di casa e non fa più ritorno

Un uomo di 64 anni, di nome A. P., è stato trovato senza vita a Dolianova, un piccolo comune in provincia di Sud Sardegna, intorno alle ore 3 del mattino di questo venerdì 20 gennaio.

L'uomo era uscito di casa in pigiama nel cuore della notte per non fare più ritorno. Immediatamente la sua assenza aveva fatto preoccupare i suoi familiari, che hanno così deciso di allertare subito i soccorsi.

In breve tempo sono quindi state organizzate le ricerche. Una volta diffusasi la notizia sono stati diversi i cittadini e i volontari, oltre ai membri delle forze dell'ordine, che si sono messi in azione per dare una mano nelle operazioni di ritrovamento.

Secondo quanto emerge dalla cronaca locale sul corpo della vittima non sono emersi, a un primo esame preliminare, segni evidenti di violenza. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato con il pigiama indosso, pantofole e una giacca.

Il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo

Il corpo del 64enne è stato ritrovato nel cuore della notte, intorno alle ore 3.

Inutili i tentativi di rianimazione: i soccorritori hanno infatti solamente potuto che constatare il decesso. Il luogo del ritrovamento è alle porte del paese, a poco meno di un chilometro dell'abitazione dell'uomo.

Secondo quanto hanno comunicato i soccorritori ai familiari potrebbe essersi trattato di un gesto estremo volontario. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine per le operazioni di rito. A quanto pare l'autorità giudiziaria potrebbe non disporre nessun esame ulteriore sulla salma, che attualmente si trova già nel cimitero di Dolianova, in attesa che venga fissata la data del funerale.

Il figlio della vittima intanto ha voluto ringraziare tutte le persone che si sono prodigate e attivate, prendendo parte alle operazioni di ricerca notturne. Oltre ai volontari sono intervenuti anche la protezione civile, il soccorso alpino, i Vigili del Fuoco e Carabinieri.