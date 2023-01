A Verissimo di Silvia Toffanin nel pomeriggio di domenica 21 gennaio è stato ospite Giancarlo Magalli. Il 75enne conduttore televisivo è apparso visibilmente dimagrito e ha raccontato dei mesi difficili in cui ha combattuto contro un linfoma alla milza che lo ha costretto a stare a letto sette mesi e a un lungo ricovero ospedaliero a causa di una grave infezione.

Giancarlo Magalli in tv dopo la malattia che lo ha colpito

Giancarlo Magalli che è stato accompagnato nel salotto di Verissimo dalle sue due figlie Michela e Manuela ha confessato: "Ho avuto un linfoma alla milza".

Il conduttore ha raccontato di aver iniziato a sentire dei dolori al fianco quando la sera andava a letto e vedendo che con il tempo non passavano ha deciso di fare degli accertamenti. Dopo gli esami, è arrivata la diagnosi.

Magalli ha rivelato che i medici avevano detto alle sue figlie: "O si cura o in due mesi muore". Ora, il peggio è alle spalle e anche le cure sono quasi del tutto giunte al termine. Magalli ha poi rivelato a Silvia Toffanin di aver voluto tenerlo per sé e che sapevano della malattia solo pochi stretti amici che gli sono stati vicini e con cui ogni tanto esce a cena. Sempre durante la lunga chiacchierata con la compagna di Piersilvio Berlusconi, il conduttore storico de I Fatti Vostri ha dichiarato: "Adesso in tanti diranno: ah ecco perché non si vedeva più.

Ecco perché ha quella faccia smunta e smagrita'. E poi ancora ha aggiunto: "Sono dimagrito 24 kg, questo è quello che resta di me".

Il conduttore e i rapporti con la Rai ora

Giancarlo Magalli nel corso della lunga intervista Mediaset, la prima dopo i mesi della malattia, non poteva non parlare della RAI e dei rapporti che ha con l'Azienda di Viale Mazzini.

A tal proposito ha dichiarato che la riconoscenza non è proprio un forte della RAI. Ha però anche aggiunto che ha contattato il Direttore Coletta e gli farebbe molto piacere ritornare in televisione, al timone delle sue storiche trasmissioni. Giancarlo Magalli non ha perso la sua solita ironia e ha dichiarato scherzando proprio a proposito della RAI: "Continuo a pagare il Canone".

Poi ha concluso dicendo che comunque i suoi vecchi programmi che non hanno più gli stessi risultati in termini di ascolti.

Magalli in questi mesi di malattia ha avuto tutta la sua famiglia vicino, anche le sue due ex mogli che hanno voluto mandargli un videomessaggio. Le figlie in lacrime a un certo punto dell'intervista sono entrate in studio ed hanno raccontato i momenti difficili vissuti con il padre.

Silvia Toffanin ha concluso l'intervista dicendo che Magalli fortunatamente ora sta bene, ha sconfitto la malattia e fortunatamente ne può parlare.