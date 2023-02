Il 27 febbraio si è celebrato a Roma il funerale di Maurizio Costanzo. Funerali Solenni, come deciso dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Tante persone si sono raggruppate in Piazza del Popolo a Roma, davanti la Chiesa degli Artisti, per omaggiare l'artista. All'arrivo del feretro la folla si è lasciata andare a un lungo applauso. Il feretro è stato poi portato all’interno della chiesa, dove ancora una volta è partito un lungo applauso. All’esterno è stato posizionato un maxi schermo, che ha dato la possibilità ai tanti presenti di assistere alla messa.

Tanta gente fuori e dentro la chiesa durante i funerali

Una Chiesa degli Artisti gremita, tutti hanno voluto rivolgere un ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Nelle prime file Camilla e Saverio, i figli maggiori del giornalista, visibilmente commossi. Maria De Filippi è apparsa provata e si è presentata in chiesa accompagnata dal figlio Gabriele. Una volta dentro la chiesa, la conduttrice si è stretta in un forte abbraccio con Pier Silvio Berlusconi, che ha seguito il funerale accanto seduto accanto a lei. In chiesa si sono ritrovati tanti volti della televisione, rappresentanti di Mediaset e Rai.

Le parole di Don Walter Insero durante l'omelia

Durante l’omelia Don Walter Insero ha definito Maurizio Costanzo una persona “umile, generosa e protettiva con la sua famiglia”, aggiungendo: “È stato un uomo compassionevole, quando c’era da aiutare una persona si prodigava”.

Il sacerdote durante la messa ha ancora aggiunto su Maurizio Costanzo: "Pregare per Maurizio significa parlare a Dio di Maurizio. Quando avremo desiderio di confrontarci, di fargli visita, che quel momento non cada solo nella tristezza e nella malinconia, ma che sia l’occasione per far sentire che questo amore continua".

L'ultimo saluto della figlia Camilla

Portavoce di tutti i figli è stata Camilla, la maggiore. A nome suo, di Saverio e Gabriele ha letto una lettera dedicata al padre. "Non hai 3 figli, ma molti di più - così ha esordito Camilla - "ai noi figli hai lasciato un'importante eredità, l'umiltà. Continuerai a vivere in tutti noi".

Un saluto straziante quello di Camilla che ha concluso: "Niente di quello che ci hai insegnato andrà perduto, ti voglio bene papi".

Al termine della messa Gerry Scotti ha recitato commosso la Preghiera degli Artisti. In conclusione dei funerali un abbraccio caloroso ha avvolto Maria De Filippi. Amici, colleghi ed esponenti della politica si sono fatti avanti e anche dall'esterno è arrivato tutto il calore della gente comune, che ha seguito i funerali fuori dalla chiesa.

Il feretro ha lasciato la chiesa con la sigla del Maurizio Costanzo Show in sottofondo. Ha raggiunto poi il Teatro Parioli di Roma, simbolo del Maurizio Costanzo Show. La salma di Maurizio Costanzo verrà tumulata al cimitero del Verano di Roma.