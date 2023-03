Un incidente aereo è avvenuto nella tarda mattinata di martedì 7 marzo a Guidonia, in provincia di Roma. Due aerei ultraleggeri si sono scontrati in volo, uno è finito in un campo, l'altro su una strada del centro abitato: sono morti entrambi i piloti a bordo. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le autorità stanno lavorando per ricostruire gli eventi che hanno portato a questo fatto di cronaca.

Le vittime

Le due vittime si chiamavano Giuseppe Cipriano, tenente colonnello 48enne, nato a Taranto ma originario di Montalbano Jonico (Matera), e Marco Meneghello, maggiore originario di Legnago (Verona).

Erano entrambi piloti dell'Aeronautica e guidavano due aerei Siai Marchetti 208 di addestramento militare. I due erano istruttori di volo esperti e appartenevano al 60° stormo dell'Aeronautica Militare

L'incidente è avvenuto durante un volo di esercitazione che coinvolgeva in totale quattro mezzi.

Le indagini

Le autorità hanno immediatamente avviato un'indagine per determinare le cause dell'incidente. Secondo le prime informazioni sembra che i due aerei si siano scontrati in volo a causa di un errore di comunicazione. Tuttavia, non è ancora chiaro se ci siano state altre circostanze che abbiano contribuito all'incidente. Le autorità stanno esaminando i dati di volo e intervistando testimoni oculari per cercare di ricostruire gli eventi che hanno portato all'impatto.

La procura di Tivoli fa sapere: ''Dalle prime ricostruzioni è ragionevole ipotizzare che il velivolo caduto nella strada di un centro abitato sia stato lì direzionato dal pilota per recare il minor danno possibile a cose e persone, tanto che i danni sono stati limitatissimi. Diversamente, una precipitazione sugli edifici ai lati della strada avrebbe causato numerose vittime".

La reazione delle autorità

Il sindaco di Guidonia, Mauro Lombardo, ha espresso il proprio profondo cordoglio per la morte dei due piloti e ha dichiarato che la città sarà vicina alle famiglie delle vittime in questo difficile momento.

Anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il proprio cordoglio e ha annunciato che il governo sta monitorando attentamente la situazione.

Il Ministero dei Trasporti ha inviato una squadra di esperti per collaborare con le autorità locali nell'indagine sull'incidente.

L'Associazione Nazionale Piloti ha espresso le proprie condoglianze per la morte dei due piloti e ha chiesto un'indagine approfondita sulle dinamiche e ha anche sottolineato l'importanza della formazione continua e della revisione dei protocolli di sicurezza per evitare futuri incidenti.