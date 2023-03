Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 marzo l’attore 71enne Jerry Calà ha accusato un grave malore di natura cardiaca mentre si trovava in un albergo sul lungomare di Napoli, città in cui sta girando il suo ultimo film. Immediatamente è stato trasportato in codice rosso alla Clinica Mediterranea di Mergellina, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore con l’applicazione di uno stent coronarico.

Naturalmente la notizia di cronaca su Calà si è rapidamente diffusa. Tra le prime a commentare la notizia su Instagram c'è stata Mara Venier, ex moglie del comico.

La conduttrice ha scritto un messaggio per spiegare l’accaduto, con l’intento di rassicurare i fan dell’attore.

Il contenuto del messaggio di Mara Venier per Jerry Calà

Nel suo messaggio Mara Venier ha confermato la notizia dell’intervento chirurgico per impiantare uno stent coronarico a Calà, dopo che l’attore aveva subito un infarto nella notte. “Sta bene”, ha specificato la conduttrice, aggiungendo che sta recuperando rapidamente le forze, anche se è ancora in terapia intensiva.

Inoltre la presentatrice di Domenica In ha voluto ringraziare la clinica di Napoli in cui l’ex marito è stato operato per poi concludere con un pensiero affettuoso rivolto a Jerry: “Amore mio, che spavento mi hai fatto prendere”.

La coppia è ancora legata da una amicizia, nonostante il loro matrimonio, celebrato a Las Vegas nel 1984, sia durato pochi anni.

L’intervento subito da Jerry Calà per impiantare uno stent coronarico

Anche l’ufficio stampa di Calà ha confermato che l’attore ha subito un intervento per inserire lo stent coronarico e che ora versa in buone condizioni.

In pratica l’equipe medica ha applicato nelle arterie del cuore del paziente un tubicino metallico, fatto a maglie ed espandibile, che serve a prevenire la loro ostruzione. In queste ore le sue funzioni vitali sono controllate in modo costante, ma l’ex componente dei Gatti di Vicolo Miracoli sembra essersi ripreso bene dall’operazione ed è cosciente, tanto che avrebbe anche scambiato qualche parola col personale dell’ospedale in cui è ricoverato.

In particolare avrebbe già chiesto quando sarebbe potuto tornare a lavorare sul set del film in cui è attualmente impegnato.

Calà si trovava a Napoli per girare un film

In queste settimane il comico si trova a Napoli per girare il prossimo film del quale è regista e interprete principale, intitolato “Chi ha rapito Jerry Calà?”. In una nota l’ufficio stampa dell’attore si è augurato un rapido decorso clinico del paziente per permettergli di recuperare velocemente e poter così tornare a recitare nella pellicola prodotta di Gianluca Varriale per VargoFilm, in attesa di riprendere la tournée di spettacoli dal vivo. Questo ritorno da protagonista al cinema di Calà lo vede impegnato sul set a Napoli e a Monte di Procida, insieme ad altri attori come Sergio Assisi, Nando Paone, Massimo Boldi e Barbara Foria.