Una ragazza di 22 anni, originaria di Roma, ha perso la vita dopo essere precipitata da un balcone al terzo piano di un edificio nel centro di Bosa, piccolo comune in provincia di Oristano. La tragedia si è consumata nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 aprile. Secondo quanto trapelato, la giovane si trovava nell’abitazione dell’ex fidanzato, un 25enne residente nella cittadina sarda. A dare l’allarme per primi sarebbero stati alcuni passanti, che hanno visto il corpo della ragazza riverso sull’asfalto nei pressi del palazzo. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma la 22enne – apparsa subito in condizioni disperate – è deceduta alcune ore dopo il ricovero.

Al momento gli inquirenti non trascurano alcuna pista, compresa quella di un gesto disperato della giovane.

I primi soccorsi prestati alla ragazza subito dopo la caduta dal terzo piano

Oltre ai mezzi del 118, sul luogo della tragedia sono intervenuti subito anche i carabinieri. Come detto, date le gravi ferite riportate nella caduta, la ragazza è stata immediatamente trasferita in codice rosso presso l’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza e poi ricoverata nel reparto di Rianimazione. Purtroppo, però, con il passare delle ore le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate, fino al decesso, nel primo pomeriggio di lunedì 24 aprile.

Le indagini dei carabinieri sulla morte della ragazza precipitata dal terzo piano

I carabinieri della stazione di Bosa, insieme ai militari della Compagnia di Macomer, intervenuti sul luogo della tragedia, stanno cercando di ricostruire quanto accaduto alla 22enne. In particolare, attraverso diverse testimonianze, si è saputo che la ragazza aveva passato la sera precedente insieme a diversi amici, compreso l’ex fidanzato: in particolare la comitiva era stata al Bosa Beer Fest.

Successivamente la giovane era stata a cena insieme all’ex, con il quale si era lasciata da tempo. I due si erano recati nell’abitazione del 25enne, in cui si è verificato il grave episodio di cronaca. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la coppia sarebbe stata da sola in casa al momento della tragedia. Per questo motivo il giovane che era con la vittima sarebbe stato sentito a lungo dagli inquirenti, per fornire la propria versione dei fatti.

Non si esclude l’ipotesi che la ragazza abbia voluto togliersi la vita o inscenare un tentativo di suicidio

Sulla descrizione di quanto accaduto, raccontata dall’ex fidanzato della ragazza deceduta, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Comunque il pm Marco De Crescenzo della procura di Oristano ha aperto un fascicolo sulla vicenda, disponendo anche il sequestro dell’appartamento dal quale la 22enne è precipitata, per consentire ai tecnici di effettuare tutti i rilievi necessari. Inoltre sono state ascoltate le persone che avevano passato la serata insieme ai due. Le indagini, infatti, mirano a chiarire cosa sia successo alla giovane e se ci siano eventuali profili di responsabilità.

Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, gli inquirenti pensano che la ragazza possa essersi tolta la vita dopo aver discusso con l’ex.

Anche i suoi familiari, immediatamente partiti dalla Capitale per la Sardegna, avrebbero confermato come la 22enne non avesse mai accettato la fine di quella storia d’amore. Non si esclude che la giovane avesse l’intenzione di compiere un gesto dimostrativo, ma poi sia scivolata realmente nel vuoto, tanto che prima di cadere avrebbe tentato disperatamente di aggrapparsi a un infisso dell’abitazione.