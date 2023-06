Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto parlare di sé in seguito alla frase con la quale ha concluso un appassionato discorso al National Safer Communities Summit, svoltosi a New Haven, Connecticut. Il discorso di Biden è stato incentrato sui temi della sicurezza pubblica e delle misure da prendere per garantire la protezione delle comunità locali; tuttavia,l'attenzione dei media si è concentrata sulla chiusura del suo intervento.

La scelta di parole inaspettata

"Dio salvi la regina, amico": con queste 5 parole, Biden ha suscitato sconcerto ed interrogativi tra i presenti e sui social media.

La frase, nota come l'inno nazionale britannico, viene tradizionalmente utilizzata nei paesi del Commonwealth come saluto alla regina. Tuttavia, l'insolita scelta di parole del presidente degli Stati Uniti ha suscitato la curiosità di molti osservatori del mondo politico americano.

Il tema della sicurezza pubblica e il ruolo delle comunità locali sono stati il fulcro del discorso di 30 minuti di Biden al National Safer Communities Summit, che aveva l'obiettivo di presentare progetti e soluzioni per migliorare la sicurezza delle località a rischio. L'intervento ha anche riscosso parecchi applausi, tuttavia, la frase finale del presidente sicuramente ha rischiato di distogliere l'attenzione, dall' intento del summit, ponendo il focus dei media su quella che sembra essere l'ennesima gaffe.

La reazione dei media e del pubblico

Il sito web del The Washington Post ha pubblicato un articolo su questo episodio, che evidenzia come la scelta di Biden di utilizzare questa frase come chiusura del suo discorso sia stata sorprendente e inaspettata, soprattutto considerando l'importanza del tema trattato. Altri media che hanno parlato dell'argomento sono Il Corriere della Sera ed il New York Times.

"Cosa intendeva?", "Quale regina?" Sono alcune delle domande che insorgono sui titoli dei giornali, anche per il fatto che in Gran Bretagna ci sia ora un nuovo sovrano, ed il cambio di genere dei monarchi, rendono l'uso della citazione dell'inno e della regina stessa una scelta incompresa.

Scelta o gaffe? Discussioni sui social sulle capacità comunicative di Biden

L'episodio ha mosso le ipotesi dei media anche sulla reale abilità di Biden nel mantenere un discorso coeso e puntuale in pubblico. Biden, purtroppo, non è nuovo a gaffe di questo tipo, che suscitano imbarazzo e disagio tra i presenti e la platea del pubblico che lo segue sui media. La prima ipotesi è stata che il presidente abbia avuto un lapsus e abbia fatto confusione con il motto americano "God bless America".

Nonostante l'accaduto, è importante che non si perda di vista l'importanza, dell'intervento di Biden, del lavoro che viene svolto per garantire la sicurezza delle comunità locali e l'impegno che la Politica deve impiegare nel creare un mondo più sicuro e giusto per tutti i cittadini.