Il quarto incidente mortale a Milano che nel 2023 vede coinvolto un mezzo pesante e un ciclista è avvenuto verso le 9:30 di giovedì 22 giugno in piazza Durante, in zona Loreto.

La vittima è Alfina D’Amato, una donna di 60 anni originaria di Salerno, che lascia un figlio di 14 anni: è stata travolta da una betoniera mentre era sulla sua bicicletta. Secondo le ricostruzioni degli uomini della polizia locale, intervenuti sul luogo insieme ai mezzi del 118 e ai vigili del fuoco, la ciclista è stata investita dal mezzo pesante mentre si trovava nel cosiddetto “angolo cieco”, impossibile da vedere per l’autista.

I primi soccorsi alla ciclista investita dalla betoniera

Pochi minuti dopo l’incidente sono giunti in piazza Durante anche i mezzi del 118, un’ambulanza e un’auto medica che hanno prestato i primi soccorsi alla 60enne, riuscendo faticosamente anche a rianimarla. Immediatamente la vittima è stata accompagnata in codice rosso al Policlinico di Milano. Nonostante fosse ancora in vita, le sue condizioni di salute sono apparse sin da subito molto critiche. L’autista della betoniera si è immediatamente fermato, sotto shock per l’accaduto. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del fatto di cronaca: hanno quindi ascoltato l’uomo, che ha riferito di non essersi accorto di nulla, fino a quando non ha travolto la ciclista.

Le indagini sull’incidente che è costato la vita alla ciclista 60enne

La donna è stata investita sulle strisce pedonali in prossimità di un incrocio della piazza. Secondo una plausibile versione dei fatti, i due mezzi stavano procedendo affiancati quando la betoniera, che procedeva da via Predabissi, avrebbe svoltato mentre la ciclista avrebbe proseguito la sua corsa in avanti.

L’autista non si sarebbe accorto della presenza della donna che era al di fuori della sua vista, nell’ormai famigerato angolo cieco del mezzo e l’avrebbe travolta, salvo poi fermarsi quando ha compreso di aver investito qualcuno.

La quarta vittima del 2023 a Milano in incidenti che coinvolgono un ciclista e un mezzo pesante

Sono già quattro le persone decedute nel 2023 in incidenti che hanno coinvolto un ciclista e un mezzo a motore a Milano.

Una scia iniziata già qualche mese prima, nel novembre 2022, quando un’insegnante di yoga è deceduta dopo essere stata investita da una betoniera lungo i Bastioni di Porta Nuova. Successivamente, a febbraio 2023, è toccato a una 38enne travolta da un camion a poche centinaia di metri dal luogo dell’ultima tragedia, nell’incrocio tra piazzale Loreto e viale Brianza. Pochi mesi dopo, ad aprile, un incidente simile è stato fatale per un’altra donna, questa volta in pieno centro, lungo corso di Porta Vittoria. In quell’occasione il sindaco Beppe Sala ha dichiarato che in città sarebbero entrati solamente quei mezzi pesanti provvisti di telecamere per riprendere gli angoli ciechi, con ulteriori limitazioni e regolamentazioni per i camion che circolano a due passi dal Duomo.

Nonostante i buoni propositi del primo cittadino, solamente un mese dopo, a maggio, un altro caso di cronaca nera simile ai precedenti è costato la vita a un altro ciclista, un cittadino cinese ucciso da un camion in via Comasina.