Un ragazzo è morto nel reggino, in Calabria, nella serata di mercoledì 21 giugno, schiacciato dal trattore che stava usando per lavorare. Sul luogo si sono precipitati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi di rito. Per il giovane, nonostante l'intervento del personale sanitario, non c'è stato nulla da fare. Sempre in Calabria un'altra persona era rimasta vittima di un incidente molto simile nei giorni scorsi.

Calabria, giovane perde la vita dopo essere rimasto schiacciato da un trattore

Intorno alle ore 20:30 del 21 giugno, in provincia di Reggio Calabria, nel comune di Candidoni, un ragazzo è rimasto vittima di un incidente con un mezzo agricolo.

Per cause ancora tutte in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, infatti, il giovane è rimasto schiacciato sotto al mezzo.

Alcune persone, notando quello che era accaduto, hanno lanciato l'allarme facendo giungere sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, i quali hanno lavorato a lungo con l'ausilio di diversi fari per illuminare l'area e cercare di estrarre il corpo del giovane da sotto il mezzo. Sono servite diverse ore per poterlo estrarre e consegnarlo al personale sanitario.

Calabria, un'altra persona è rimasta vittima di un incidente con il proprio trattore

Nel crotonese, nella giornata di domenica 18 giugno, un'altra persona è rimasta schiacciata da un trattore mentre stava lavorando in un terreno agricolo.

Il fatto si è verificato nella frazione Vigne di Verzino. La vittima aveva 46 anni. Da quanto è emerso, il trattore si è rovesciato a causa di un dislivello, schiacciandolo. Sul luogo si sono precipitati il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso ma non c’è stato nulla da fare: il 46enne è deceduto durante il trasporto in ospedale.