Marta Fascina ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a Il Messaggero dopo la morte di Silvio Berlusconi. La deputata e compagna del Cavaliere ha dichiarato di avere trascorso gli anni più belli della propria vita al fianco del fondatore di Forza Italia: 'la sua sarà per me una mancanza quotidiana' ha sentenziato al termine delle Esequie.

Le dichiarazioni di Fascina: 'So cosa sia l'amore grazie a lui'

Contattata da Il Messaggero, Marta Fascina ha rilasciato una breve dichiarazione dopo la morte di Silvio Berlusconi: "Silvio mi ha fatto trascorrere gli anni più belli della mia vita.

Mi ha insegnato l’amore e la generosità. Terrò sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel mio cuore. La sua sarà per me una mancanza quotidiana".

Marta Fascina e Silvio Berlusconi non erano sposati legalmente a livello ufficiale, avevano effettuato una cerimonia simbolica dettata dal fatto che per il leader di Forza Italia il loro legame era basicamente talmente profondo da non richiedere ulteriori suggelli.

Marta Fascina alle esequie in prima fila con i figli del Cavaliere

Marta Fascina è a tutti gli effetti un membro della famiglia Berlusconi. Il giorno del funerale, la compagna del Cavaliere è arrivata in Piazza Duomo insieme ai 5 cinque figli, mentre all'interno del Duomo di Milano durante i Funerali si è seduta in prima fila vicino a Marina Berlusconi (primogenita).

Per tutto il tempo non ha mai staccato gli occhi dal feretro e in vari momenti dell'omelia non è riuscita a trattenere le lacrime. Al termine, Marta e Marina si sono prese per mano fuori dal Duomo. Nel momento della foto di famiglia, è stata rimarcata nuovamente l'unione tra i figli e la compagna che non ha mai lasciato il Cavaliere da solo sin da quando era stato ricoverato la prima volta a maggio.

Dopo il secondo ricovero e infine il decesso.

Il ricordo di Carla Elvira Dall'Oglio e Francesca Pascale

Tra chi ha deciso di omaggiare Silvio Berlusconi dopo la morte anche la prima moglie, Carla Elvira Dall'Oglio: "Sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme.

Un abbraccio infinito". L'ex compagna Francesca Pascale ha invece affermato: "Era la mia vecchia vita, oggi è morta con lui. Mi ha dato tanto: e certo, non solo per gli agi, su di lui si poteva fare sempre affidamento".

Veronica Lario invece ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.