Nelle ultime ore, il noto rapper sardo Salmo ha attirato l'attenzione dei suoi fan con un annuncio riguardante il Summer Tour che sta portando avanti in queste settimane.

Con tre storie pubblicate su Instagram, il cantante ha infatti rivelato di essere stato coinvolto in un incidente che lo ha costretto a cancellare le prossime due date del tour previste in Sicilia. Nelle immagini postate, si vede Salmo in ospedale con il braccio fasciato e due infermieri intenti a curarlo.

L'inatteso infortunio: Salmo ha rischiato di perdere il braccio

"Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro, sono stato molto fortunato.

Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi" ha scritto il rapper a corredo delle due storie.

Sebbene le condizioni di salute gli sorridano dato lo scampato pericolo, Salmo dovrà comunque fare i conti con la delusione di non poter onorare i concerti previsti a margine delle date siciliane del Green Pop Festival di Palermo il 28 luglio e del Wave Summer Music di Catania il giorno successivo.

Il Tour riprenderà ad agosto prossimo

Il tour italiano di Salmo, quindi, riprenderà direttamente il prossimo 16 agosto al Sottosopra Festival di Gallipoli (LE), per proseguire il 21 agosto al Follonica Summer Nights (GR), il 23 agosto all’AMA Festival di Romano D’Ezzelino (VI), il 25 agosto al San.

B Sound di San Benedetto del Tronto (AP), il 27 agosto alla 37esima edizione di Fatti di Musica, il Festival del live d’Autore di Acri (CS): il tutto si concluderà il 10 settembre al Decibel Open Air 2023 di Firenze.

In mezzo e a posteriori alcune date sparse, come quelle in cui vestirà i panni di dj il 7 agosto al 54 Dreamy Nights di Corfù, in Grecia, il 10 agosto al Barrakud Festival a Pag, in Croazia e il 18 agosto al Summer Daze di Attard, a Malta: il 7 ottobre invece si esibirà a Scampia, Napoli, nell'ambito del Red Bull 64 Bars Live.

Durante il tour, il rapper si esibirà insieme alla talentuosa band costituita da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e Riccardo Puddu aka Verano.

I fan dell'artista si dimostreranno sicuramente comprensivi riguardo alla sua assenza dalla Sicilia, essendo consapevoli delle circostanze e soprattutto del rischio corso dal cantante.