Randy Meisner, talentuoso bassista, cantante e co-fondatore del leggendario gruppo di musica rock degli Eagles, è morto all'età di 77 anni a Los Angeles. La band stessa ha voluto annunciare la sua scomparsa attraverso un messaggio pubblicato sul loro sito ufficiale.

Cause della morte di Randy Meisner

La morte di Randy Meisner è avvenuta il 26 luglio a causa di complicazioni legate alla broncopneumopatia cronica ostruttiva, una malattia con cui stava lottando da tempo. La notizia ha lasciato i fan della Musica e gli ammiratori della band sconvolti e addolorati, in quanto Meisner è stato una figura fondamentale nell'evoluzione e nel successo degli Eagles.

Gli Eagles e la carriera da solista di Randy Meisner

Nato l'8 marzo 1946 a Scottsbluff, nel Nebraska, Randy Meisner ha iniziato la sua carriera musicale negli anni sessanta come cantante e bassista nella Stone Canyon Band e successivamente come bassista della band country-rock Poco. Tuttavia, è stato con la formazione degli Eagles, avvenuta nel 1971 a Los Angeles in collaborazione con Glenn Frey, Don Henley e Bernie Leadon, che Meisner ha raggiunto la fama internazionale.

Sebbene il suo ruolo principale nella band fosse quello di bassista, Randy ha dimostrato il suo talento anche come cantautore, scrivendo e cantando diverse canzoni di successo, tra cui: "Take It to the Limit".

Il contributo di Meisner alla creazione delle canzoni degli Eagles è stato significativo e indimenticabile.

Alcuni dei loro brani più celebri, come "Take It Easy" del 1971 e "Hotel California" del 1976, hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia del rock e sono stati amati da generazioni di appassionati di musica.

Dopo un periodo di grande successo con gli Eagles, Randy Meisner ha deciso di lasciare la band nel 1977 per intraprendere una carriera da solista.

È stato sostituito da Timothy B. Schmit, nel 1980 la band si sciolse a causa di disaccordi interni e problemi legati alle droghe.

Nonostante gli alti e bassi della storia degli Eagles, la band si è riunita nel 1994, riaccendendo la speranza di una collaborazione con Randy Meisner. Tuttavia, a causa dei suoi problemi di salute, Meisner non è stato in grado di unirsi alla band.

Nonostante ciò, ha fatto un'apparizione speciale accanto agli Eagles nel 1998 durante la cerimonia di investitura nella Rock and Roll Hall of Fame a New York City.

Gli Eagles adesso e il tour d'addio a Meisner

Al momento, gli Eagles sono composti da Don Henley, Timothy B. Schmit, Vince Gill, Joe Walsh e Deacon Frey. La band ha di recente annunciato un tour d'addio intitolato "The Long Goodbye", un'occasione per salutare i loro fedeli fan e concludere in modo memorabile una carriera straordinaria che ha segnato la storia della musica rock.