Nella giornata di questo giovedì 17 agosto a Piano di Sorrento (Napoli) il corpo di una donna è stato trovato nel bagagliaio di un'auto parcheggiata in via San Massimo, una zona di case popolari, poco lontana dal centro di Piano di Sorrento. L'assassino l'ha accoltellata più volte, poi è fuggito in scooter. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sorrento, che nel primo pomeriggio hanno fermato l'ex compagno della vittima.

La ricostruzione dei fatti

Alcuni testimoni hanno riferito che la donna stava prendendo la spesa dal bagagliaio quando un uomo vestito di nero l'ha accoltellata per poi fuggire col motorino.

Non è chiaro se l'uomo l'abbia seguita o se invece l'abbia aspettata dove aveva l'auto parcheggiata. Il ritrovamento è avvenuto poco prima delle ore 12:30. Un residente in zona ha segnalato al 112 la presenza del corpo della donna riverso nel bagagliaio aperto dell'auto. Dall'esame del medico legale risulta che la vittima presentava diverse ferite da arma da taglio sulla schiena.

Alcuni vicini di casa si trovavano nei garage condominiali per controllare lo stato dei lavori che si stanno effettuando nel palazzo quando hanno sentito delle grida. Inizialmente hanno pensato a un litigio, poi le urla sempre più forti della donna li ha portati a vedere cosa stava accadendo. A quel punto hanno trovato la donna riversa nel bagagliaio col volto coperto, probabilmente nel tentativo di difendersi.

Un'altra testimone ha riferito agli inquirenti di aver visto scappare un uomo con pantaloni e camicia nera e un cappellino da pescatore. Un uomo ha provato a inseguirlo ma non è riuscito a raggiungerlo, però ha trovato il cappellino che indossava nella zona di San Liborio e l'ha consegnato ai Carabinieri.

Durante la fuga l'omicida si è liberato del coltello utilizzato per uccidere la donna.

È stata trovata una lama sporca di sangue vicino a un'aiuola non molto lontana da dove è avvenuto il caso di cronaca nera. I vicini hanno chiamato l'ambulanza, ma per la donna ormai non c'era più niente da fare.

Chi è la vittima

La donna assassinata si chiamava Anna Scala, aveva 56 anni ed era originaria di Vico Equense. Alcuni mesi fa aveva denunciato l'ex compagno per stalking.

I Carabinieri stanno analizzando le telecamere della zona e raccogliendo le testimonianze nel tentativo di ricostruire quanto accaduto.

L'ex compagno, principale sospettato, inizialmente risultava irreperibile ma è stato rintracciato e condotto in caserma per essere interrogato. Aveva tentato di scappare nascondendo lo scooter e cercando di far perdere le proprie tracce. Sul caso è stata aperta un' inchiesta dalla Procura di Torre Annunziata.