Giovedì 7 settembre, intorno alle 19:45, è stata avvertita una scossa di terremoto a Napoli di magnitudo 3.8 ed epicentro a una profondità di 1,7km. Il sisma è stato avvertito in numerose zone ed è durato alcuni secondi. Tra le persone che hanno voluto raccontare la propria testimonianza c'è stato Marco Liorni. Il conduttore, presente a Napoli per le registrazioni del game show Reazione a Catena, ha raccontato su X che la scossa è stata avvertita anche in studio.

Liorni racconta la scossa a Napoli sui social

Secondo l'Osservatorio Vesuviano la scossa di Terremoto è stata localizzata nella zona dei Campi Flegrei, nei pressi di Agnano-Astroni.

La scossa (durata pochi secondi) è stato avvertito in molte zone della Campania: Portici, San Giorgio a Cremano, Pozzuoli e Quarto.

Molte persone sono scese in strada e sui social hanno raccontato la loro testimonianza. Tra coloro che hanno avvertito la scossa c'è stato anche Marco Liorni. Tramite l'account X il conduttore ha affermato: "Terremoto a Napoli. Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma". Non ci sono stati danni a persone o cose.

La reazione del conduttore del Tgr Campania

Nei minuti in cui si è verificata la scossa di terremoto stava andando in onda il Tgr Campania. Il giornalista Alessandro di Liegro ha immediatamente capito cosa stesse accadendo, ma in studio ha mantenuto la calma.

Al termine della scossa ha ripreso con il servizio che stava mandando in onda.

Alessandro di Liegro avverte la scossa di #Terremoto nella sede Rai di Napoli durante la diretta del TgR Campania. pic.twitter.com/VFjzLR0JJY — LALLERO (@see_lallero) September 7, 2023

All'interno dello studio del Tgr non c'è stata alcuna scena di panico.

Sui social è stato condiviso il video che ha ritratto il momento: il conduttore si è alzato dalla sua postazione, ma successivamente ha rassicurato i telespettatori sul fatto che fosse tutto passato.

La testimonianza di alcuni utenti sui social

Tramite X molti utenti hanno riportato la loro testimonianza sulla scossa di terremoto.

Un utente ha affermato con sarcasmo: "Ieri e a Napoli e provincia si è ballato di brutto". La pagina ufficiale di RTL 102,5 ha sottolineato che si è trattata della scossa di terremoto più forte dagli anni Ottanta a oggi. L'INGV ha fatto sapere che lo sciame sismico è iniziato alle 17:45 e si è concluso con la scossa più forte delle 19:45.

Per quanto riguarda i danni, si segnala alcuni distacchi di calcinacci ad Agnano. A Napoli, invece, la scossa è stata avvertita maggiormente nei quartieri collinari, ma senza causare alcun tipo di danno.