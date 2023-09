Nel primo pomeriggio di domenica 3 settembre 2023 a Vische, nel torinese, un bambino di quattro anni ha perso la vita a causa di un incidente.

Il bimbo, che stava giocando all'interno di un terreno agricolo di proprietà del suo papà, è rimasto incastrato con la testa nel finestrino di un'Ape Piaggio, procurandosi una gravissima lesione alla base del collo, che ne ha provocato il decesso. Inutili i soccorsi e la corsa all'Ospedale Regina Margherita di Torino.

Vische: un drammatico incidente

La dinamica dell'incidente avvenuto a Vische, nel torinese, non è ancora chiara ma per il bimbo di quattro anni non c'è stato nulla da fare: la lesione al collo che si è provocato restando incastrato nel finestrino di un'Ape, mentre giocava nel terreno agricolo di famiglia, ne ha provocato la morte.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo era insieme ad alcuni familiari in un terreno ubicato presso la provinciale 81 a Vische e stava giocando: una serena domenica pomeriggio di fine estate all'aria aperta. Per cause non ancora chiare, da accertare, è stato ritrovato con la testa incastrata nel finestrino di un'Ape Piaggio.

Gli adulti presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi: il tutto è avvenuto attorno alle ore 13.

L'arrivo dei soccorsi in elicottero

Compresa immediatamente la gravità della situazione è stato richiesto l'intervento di un elicottero, al fine di trasportare il più velocemente possibile il piccolo presso l'Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino. Poche ore dopo l'arrivo del bambino al Pronto Soccorso è, però, stata data la notizia del suo decesso.

Il bollettino medico non ha ancora specificato con esattezza le cause del decesso né ha fornito particolari: per adesso si sa soltanto che il bambino si è procurato una lesione alla base del collo che si è rivelata fatale.

Aperte le indagini per l'incidente mortale di Vische

Come d'uopo quando si verificano questi casi di cronaca, anche in questo caso sono state avviate le indagini ed è stato aperto un fascicolo da parte dei carabinieri.

Sarà necessario capire come si sono svolti esattamente i fatti e cercare di capire se qualcuno abbia delle responsabilità o se si è trattato solo di un incidente.

Al momento, infatti, non si sa ancora con certezza come siano andate le cose. Il mezzo che ha provocato la morte del piccolo, ossia un'Ape Piaggio, è stato posto sotto sequestro e i carabinieri stanno indagando a 360°.