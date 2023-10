Matthew Perry, noto per il ruolo di Chandler nella serie tv Friends, è stato trovato senza vita a 54 anni nella sua abitazione a Los Angeles. Non ci sono ancora certezze sulla causa del decesso, ma pare che l'attore sia stato trovato annegato nella sua Jacuzzi ed è probabile che abbia avuto un arresto cardiaco. Non sono state trovate sostanze stupefacenti nella sua casa. Il fatto è accaduto sabato 28 ottobre. L'attore, in passato, ha avuto problemi di dipendenze e peso, che spesso lo hanno portato a percorsi di riabilitazione, come da lui stesso raccontato nella sua biografia.

Secondo le prime ricostruzioni Matthew Perry sarebbe morto per 'apparente annegamento'

Uno dei volti più conosciuti della serie televisiva Friends, Matthew Perry, è morto all'età di 54 anni. L'attore è stato trovato privo di vita nella Jacuzzi della sua casa a Los Angeles nel pomeriggio di sabato 28 ottobre. Secondo le prime indiscrezioni, Matthew Perry aveva trascorso la mattinata a fare attività fisica e dopo due ore di pickleball, uno sport di racchetta, avrebbe chiesto al suo assistente di fare delle commissioni. Quando l'uomo è rientrato si è accorto che Perry non rispondeva e ha chiamato subito il 911, accorso inizialmente a casa di Matthew Perry per una chiamata per arresto cardiaco. L'uomo sarebbe morto annegato e all'interno dell'abitazione non sarebbero state trovate sostanze stupefacenti.

Matthew Perry aveva parlato degli anni difficili all'interno della sua autobiografia Friends, lovers and the big terrible thing.

Gli anni difficili della riabilitazione e il suo ruolo di Chandler in Friends

Matthew Perry era noto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo di Chandler in Friends, la Serie TV cult degli anni Novanta andata in onda per dieci stagioni.

Sempre pronto alla battuta e con uno spiccato senso dell'umorismo, Perry ha voluto parlare anche della parte più difficile della sua vita in un'autobiografia.

A 14 anni c'è stato il primo approccio con l'alcol e da quel momento non ha mai smesso di bere, neanche quando ha ottenuto il ruolo in Friends. I suoi colleghi, e in particolare Jennifer Aniston, gli sono sempre stati vicini.

Per anni Perry ha alternato anni di riabilitazione e riprese, ma in seguito a un incidente del 1997 ha iniziato a far uso di un antidolorifico che lo ha portato alla dipendenza dai medicinali e dagli stupefacenti. Nel 2018, a causa di questa dipendenza, Matthew Perry è stato in coma per due settimane in seguito a una perforazione intestinale.

L'ultimo post sui social ritrae Matthew Perry nella sua vasca idromassaggio

L'ironia della sorte vuole che Matthew Perry, nel suo ultimo post su Instagram, appaia nella vasca idromassaggio che aveva fatto installare in giardino, mentre si rilassa e guarda la città. "Siamo devastati, è stato un dono per tutti noi", si legge sulla pagina di Friends, mentre migliaia di commenti di cordoglio da parte dei fan arrivano da ogni parte del mondo.