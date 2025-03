Yesim Denizeren sorprenderà Guzide in compagnia di Tarik e Oyku nelle prossime puntate di Tradimento e sarà furiosa. "Sono tornati insieme", dirà alla zia Ilknur.

Le anticipazioni rivelano che Tarik avrà un malore e Oyku chiamerà Guzide, che si precipiterà a casa di suo marito. In mancanza della tata, Guzide preparerà una zuppa per Tarik e resterà con lui e la bambina finché starà meglio. Yesim vedrà tutto di nascosto e perderà il controllo. "Ha rubato mia figlia", dirà alla zia, che proverà a calmarla e a farla ragionare.

Il pentimento di Tarik

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tarik non vorrà più avere nulla a che fare con Yesim e capirà di amare ancora Guzide. Le dichiarerà i suoi sentimenti davanti a tutti, in aula di tribunale durante l'udienza di divorzio, ma Guzide non avrà nessuna intenzione di tornare con lui. La donna sarà ormai felice accanto a Sezai e non dimenticherà tutti i torti subiti da Tarik. Nonostante tutto, Yenersoy si dirà molto pentito del male fatto alla sua famiglia e sarà sempre disponibile quando Guzide avrà bisogno di aiuto. Tarik chiuderà ogni rapporto con Yesim e non le permetterà neanche di vedere la piccola Oyku. Alla bambina, l'uomo dirà che sua madre non li ama abbastanza e che per questo devono restare da soli.

Tarik lascerà l'albergo e inizierà a vivere con sua figlia in una villa, ma non dirà nulla a Yesim, che sarà sempre più disperata senza sua figlia. Tarik assumerà una tata che si occupi della casa e di Oyku in sua assenza, ma presto la licenzierà perché non si dimostrerà all'altezza del suo compito. La ragazza, oltre a cucinare molto male, ospiterà il suo fidanzato in camera e quando Tarik se ne accorgerà, la caccerà di casa in malo modo.

Yenersoy avrà una brutta discussione con il fidanzato della tata e durante lo scontro si beccherà anche un pugno che gli farà molto male.

Il malore di Tarik e la paura di Oyku

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tarik avrà l'influenza e non si sentirà per niente bene. Complice anche il pugno preso poco prima, l'uomo resterà a casa e non andrà al lavoro.

Yenersoy chiamerà la sua segretaria e le affiderà il compito di cercargli una nuova tata che si occupi della casa e della bambina. In quel momento, la zia Ilknur si troverà in ufficio per scoprire il nuovo indirizzo di Tarik e sarà molto fortunata ad ascoltare la telefonata. La donna dirà alla segretaria che lei è una tata e potrebbe fare un colloquio con Tarik se avesse il suo indirizzo. Una volta ottenuto quello che cercava, la donna andrà con Yesim, pronta a riprendersi la sua Oyku, Nel frattempo, Tarik avrà un mancamento e la bambina andrà nel panico perché temerà che sia in fin di vita. Oyku telefonerà a Guzide, che, preoccupata, si precipiterà a casa di Tarik per aiutarlo. Quando vedrà che l'uomo vive da solo con la bambina e ha la febbre quasi a 40, la donna non se la sentirà di lasciarlo da solo e gli preparerà una zuppa.

Guzide starà un po' con Oyku e Tarik, ignara che Yesim e sua zia la stiano osservando. Le due donne si nasconderanno nel giardino e spieranno Tarik in attesa del momento giusto per prendere la bambina. Quando Yesim vedrà Güzide accanto a suo marito e Öykü sconvolta, andrà su tutte le furie. "Sono tornati insieme", dirà a sua zia, "Ha rubato mia figlia, non posso permetterlo". Ilknur proverà a far ragionare Yesim e le impedirà di entrare in casa: "Se lui ti vede, porterà la bambina in un altro posto".

Guzide e Tarik sono più lontani che mai

Nelle puntate in onda in Italia, tra Guzide e Tarik c'è solo odio e vogliono rovinarsi a vicenda. Yenersoy ha fatto sfrattare Guzide perché lei vuole prendere ogni sua ricchezza.

Tarik non può contare sull'aiuto di nessuno, perché ha capito che Yesim mira solo al suo patrimonio. Yenersoy è solo, mentre Guzide può contare sull'affetto dei suoi figli e di Sezai, oltre ad avere l'avvocato più bravo della Turchia dalla sua parte. In questo momento, Tarik ha a cuore solo la piccola Oyku a cui vuole affidare anche tutta la sua eredità. L'unico legame che non ha subito cambiamenti è proprio quello tra Tarik e sua figlia.